Królewski reaguje na mecz z Rapidem. Padła ważna deklaracja

- Wisła Kraków pojedzie do Wiednia z nadziejami na awans. Co prawda zespół Kazimierza Moskala przegrywał 0:2 z Rapidem od 53. minuty, ale był w stanie zdobyć bramkę kontaktową i ma niewielką stratę do odrobienia w rewanżu. Wisła grała całą drugą połowę w przewadze po czerwonej kartce dla Bendeguza Bolli, natomiast nie doprowadziła do remisu 2:2. Wszystko wyjaśni się w przyszły czwartek w stolicy Austrii - relacjonował dziennikarz Sport.pl Aleksander Bernard.

Prezes Wisły ocenia. Co za słowa Królewskiego

W Krakowie ponad 30 tysięcy kibiców zasiadło na trybunach stadionu przy Reymonta. W lwiej części byli to oczywiście fani Wisły, choć pojawiła się także liczna delegacja z Austrii. Sympatycy gospodarzy, pomimo porażki, mogli być zadowoleni z postawy swojego zespołu.

Co ciekawe dumy nie krył także Jarosław Królewski. Prezes Wisły na portalu X podsumował czwartkowy dzień. - Dziękuję, że byliście dziś z nami i stworzyliście wspaniałą atmosferę - napisał prezes krakowskiego klubu. Niedosyt jest zawsze świetnym paliwem do dalszej pracy. Powalczymy we Wiedniu o niespodziankę - przyznał.

To nie był koniec jego komunikatu. - Tymczasem widzimy się w niedzielę - dodał. Dla Wisły to będzie pierwszy dzień rywalizacji w I lidze. Inauguracyjne spotkanie z ŁKS-em zostało przełożone i krakowianie walkę na ligowych boiskach rozpoczną od domowego meczu z Polonią Warszawa.

- Fajnie było dać młodym piłkarzom Wisły zagrać w takim meczu. Myślę, że byliśmy wymagającym rywalem dla Rapidu. Nie podeszliśmy do tego meczu w taki sposób, że różnią nas budżety czy doświadczenie. Jasne, że budżet Rapidu to między 150 a 200 milionów złotych. Ta różnica więc istnieje. Natomiast nasze chłopaki walczyły tego wieczoru do samego końca. Miło było oglądać takich młodych graczy, jak Patryk Gogół, Jakub Krzyżanowski czy Olivier Sukiennicki, jak walczyli o każdy centymetr boiska - mówił właściciel Wisły w mix zonie, a jego wypowiedz cytowana jest przez sportowefakty.wp.pl

Rewanżowe starcie z Rapidem Wiedeń odbędzie się z kolei w czwartek 1 sierpnia. W sezonie 2022/23 w eliminacjach Ligi Konferencji z tym zespołem mierzyła się Lechia Gdańsk. Potrafiła zremisować na wyjeździe 0:0. Wisła będzie chciała pokusić się o przebicie tego wyniku.