Nieprawdopodobny gol w meczu Legii w Europie. To się zdarza raz na milion meczów

Legia Warszawa prowadzi do przerwy z Caernarfon Town FC 2:0 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Gra piłkarzy Goncalo Feio nie porywa, ale na pewno nie można narzekać na brak emocji, gdy ogląda się bramki, jakie zdobyła Legia. Szczególnie drugi gol Legii mógł wywołać u niejednego kibica uśmiech pod nosem, bo był on co najmniej nietypowy.

