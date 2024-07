Grali potencjalni rywale Legii i Wisły. I nie mamy dobrych wieści. Pogrom

Wisła Kraków w czwartkowy wieczór oddaliła się od fazy grupowej Ligi Europy. W pierwszym meczu II rundy przegrała 1:2 z Rapidem Wiedeń. Zdobywcom Pucharu Polski pozostaje jeszcze rewanż za tydzień na wyjeździe. Kwestia awansu nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Problem w tym, że w III rundzie najprawdopodobniej czekać ją będzie zadanie najtrudniejsze z możliwych.

Bez niespodzianek. Tak grali potencjalni rywale Wisły w el. Ligi Europy

A to za sprawą wyniku spotkania potencjalnych rywali Wisły i Rapidu. Chodzi o starcie słowackiego Ruzomeberoka z tureckim Trabzonsporem. Jeśli ktoś myślał, że nasi południowi sąsiedzi sprawią sensację, to srogo się przeliczył. Przed własną publicznością przegrali 0:2. Tuż przed przerwą indywidualny rajd skrzydłem poprowadził Edin Visca i płasko dograł do Trezeguet. Reprezentant Egiptu z bliskiej odległości przeciął podanie i otworzył wynik. Na drugie trafienie trzeba zaś było czekać niemal do końca meczu. Potężnym strzałem z dystansu popisał się 19-letni Cihan Canak, który ustalił wynik.

Nic nie wskazuje na to, by trzeci zespół ligi tureckiej roztrwonił tę przewagę u siebie, dlatego trzeba zakładać, że Wisłę ewentualnie czekać będzie potwornie trudne zadanie. Jeżeli jednak krakowski klub nie odrobi strat w rewanżu, to "spadnie" do eliminacji do Ligi Konferencji i w III rundzie zmierzy się z wygranym z pary FK Sarajewo - Spartak Trnawa. Oba kluby zmierzą się dopiero o 21:00.

O wejście do tego etapu rozgrywek walczy także Legia Warszawa, która w II rundzie podejmuje walijski Caernarfon i jest zdecydowanym faworytem. Jeśli dopnie swego, kolejnym jej rywalem niemal na pewno będzie duńskie Broendby. Klub spod Kopenhagi mierzył się z kosowskim KF Llapi - tym samym, które przed tygodniem przegrało dwumecz z Wisłą. Już po pierwszej odsłonie nie było żadnych wątpliwości, który zespół jest lepszy.

Po niespełna kwadransie wynik otworzył Japończyk Yuito Suzuki. Po czterech minutach na 2:0 dla Broendby podwyższył Ohi Omoijuanfo, który wykorzystał dośrodkowanie Sebulonsena. Minęły kolejne cztery minuty i po kolejnej centrze kapitalną główką popisał się Filip Bundgaard i również trafił do siatki. W 40. minucie wynik na 4:0 podwyższył 18-letni Noah Nartey. W drugiej połowie Duńczycy zupełnie odpuścili i spokojnie kontrolowali wynik. Wydawało się, że więcej bramek nie padnie, ale w dosłownie tuż przed końcem wbili jeszcze dwie. Najpierw bramkarza pokonał Mathias Kvistgaarden, a wynik na 6:0 ustali Oscar Schwartau. Legia ma zatem się kogo obawiać.