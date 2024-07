Trener rywali Legii grzmi. Ma pretensje do Polaków. "To niesprawiedliwe"

Legia Warszawa ma szansę drugi rok z rzędu wystąpić w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy. Aby tak się stało, musi przejść przez eliminacje. Te rozpocznie od II rundy i konfrontacji z Caernarfon. Zespół ten w poprzedniej rundzie nieoczekiwanie wyeliminował po rzutach karnych ekipę Crusaders z Irlandii Północnej. Awans mocno rozbudził jego apetyt. Do tego stopnia, że problemem dla Walijczyków stały się... zamknięte trybuny przy Łazienkowskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek wraca do PlusLigi. "Poszczególne kluby rozwinęły się, choć było już o to trudno"

Legia zagra przy pustych trybunach. Trener rywali zaskoczył. "To najbardziej rozczarowująca rzecz"

Czwartkowe spotkanie musi odbyć się bez udziału publiczności. Taką karę na Legię nałożyła Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA. Powodem było zachowanie warszawskich kibiców podczas meczu 1/16 finału Ligi Konferencji z norweskim Molde. Mieli oni wywiesić baner z obraźliwym przekazem oraz blokować ciągi komunikacyjne. Legia w konsekwencji musiała zapłacić 21 tysięcy euro grzywny, a także zamknąć obiekt dla kibiców na najbliższy mecz w pucharach.

Na Stadion Wojska Polskiego nie wejdą nie tylko fani stołecznej drużyny, ale też sympatycy Caernarfon. A ci, o dziwo, byli bardzo zainteresowani przyjazdem. Już w poprzedniej rundzie na wyjazdowy mecz z Crusaders udało się ich ok. 400. - To najbardziej rozczarowująca rzecz dla wszystkich w klubie. Mogliśmy doznać tak wspaniałych doświadczeń w Belfaście, a fani byli fenomenalni. Sceny na końcu meczu były czymś, co będziemy pielęgnować na zawsze - przyznał trener najbliższego rywala Legii, Richard Davies w wywiadzie dla BBC.

Trener Caernarfon uderzył w decyzję UEFA. "Są karani za coś, co zrobił ktoś inny"

Szkoleniowiec nie rozumie, dlaczego UEFA nie pozwala na wypełnienie sektora gości, skoro wina leży po stronie kibiców Legii. - Myślę, że to niesprawiedliwe, że kibice, którzy chcą przyjechać, są karani za coś, co zrobił ktoś inny. To naprawdę frustrujące - skarżył się.

Legia pomimo braku wsparcia z trybun pozostaje wyraźnym faworytem, z czego zdaje sobie sprawę sam Davies. - Wiemy, że przed nami będzie ogromne zadanie. Myślę, że są bardziej utytułowaną drużyną, więc na pewno nie będzie nam łatwo - zakończył. Mecz Legia - Caernarfon rozpocznie się 25 lipca o godz. 20:45. Rewanż odbędzie się 1 sierpnia o tej samej porze w walijskim Bangor.