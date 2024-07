Królewski zaskoczył po awansie Wisły. Chcieli zabrać gwiazdę?

Gordan Bunoza, Tomas Jirsak, Cezary Wilk, Łukasz Garguła, Maor Melikson, Cwetan Genkow. To kilka nazwisk z czasów ostatniego awansu Wisły Kraków w jakiejkolwiek fazie europejskich pucharów. Krakowianie awansowali wówczas do 1/16 finału Ligi Europy, pokonując 2:1 holenderskie Twente po golach Garguły i Genkowa (dla rywali trafił Luuk de Jong). Był 14 grudnia 2011 roku, a Wisła wyszła z drugiego miejsca wraz z Holendrami, a w grupie były jeszcze angielskie Fulham oraz duńskie Odense. Później odpadli z belgijskim Standardem Liege przez gola straconego na własnym boisku (1:1, 0:0).

Wisła Kraków czekała 12 lat

Od tamtej pory Wisła nie zagrała w pucharach przez kolejne 12 lat, tracąc w międzyczasie na znaczeniu w polskiej Ekstraklasie i spadając z niej w sezonie 2021/22. Dopiero wygrana w tegorocznym finale Pucharu Polski jako pierwszoligowiec przywróciła ich do Europy, gdzie napotkali w I rundzie eliminacji LE kosowskie KF Llapi. Byli faworytem i dopełnili tej roli, wygrywając w dwumeczu 4:1.

Królewski rozbawił po meczu. Odniósł się do gwiazdy rywali

Dziś (czwartek, 18 lipca) krakowianie triumfowali 2:1 w rewanżu w Kosowie po golach Angela Rodado i Giannisa Kiakosa, pieczętując awans do drugiej rundy. Ten fakt bardzo ucieszył prezesa klubu Jarosława Królewskiego, który podzielił się swoją ekscytacją na portalu X. Opublikował zdjęcie ze swojej radości i opisał je słowem "mood" (z ang. nastrój). Zachęcił też kibiców do przyjścia na następny mecz Wisły w pucharach.

Kluczowy był jednak dopisek na dole. Królewski napisał "Basha poszedł zapytać o tego pomocnika z numerem 77 jak coś - ale ciężko będzie". Odniósł się tym samym do grającego z numerem 77 młodziutkiego skrzydłowego Llapi Elvira Gashijana, który sprawiał obrońcom krakowian niemało problemów. Wiśle i jej dyrektorowi sportowemu Vullnetowi Bashy niełatwo byłoby jednak przekonać Kosowian do sprzedaży swojego prawdopodobnie największego talentu.

Wiedeń to z kolei miasto kolejnego rywala Wisły Kraków w Lidze Europy. Wielokrotnie trudniejszego niż KF Llapi. Rapid Wiedeń to czwarty zespół minionego sezonu austriackiej Bundesligi. Regularny uczestnik eliminacji, a nierzadko też faz grupowych europejskich pucharów. W sezonie 2021/22, czyli tym gdy Wisła spadała do 1. Ligi, grali w 1/16 finału Ligi Konferencji (porażka 2:3 w dwumeczu z Vitesse Arnhem). Pierwszy mecz właśnie we wspomniany przez Królewskiego czwartek 25 lipca w Krakowie. Rewanż tydzień później (1 sierpnia) w stolicy Austrii.