Świetne wieści dla Wisły Kraków! Tyle dostaną za awans w Lidze Europy

Wisła Kraków w dwumeczu ograła KF Llapi 4:1 i awansowała do II rundy eliminacji Ligi Europy. Piłkarze Kazimierza Moskala mają więc zapewnione co najmniej dwa kolejne dwumecze w europejskich pucharach, a te przyniosą spory zastrzyk gotówki do kasy klubu. Ile zarobiła Wisła Kraków za awans do II rundy el. Ligi Europy?

3 Fot. Jakub Włodek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl