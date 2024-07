Liga Europy. Kiedy mecz Wisła Kraków - KF Llapi? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Wisła Kraków jako zdobywca Pucharu Polski reprezentuje nasz kraj w europejskich pucharach. Przystąpiła do nich jako pierwsza polska ekipa w tym sezonie. Przed tygodniem przy Reymonta podejmowała kosowskie KF Llapi. Już w drugiej minucie gola na 1:0 strzelił Igor Sapała, a w doliczonym czasie gry wynik na 2:0 podwyższył Angel Rodado. I-ligowiec nadal nie może być pewny awansu. O wszystkim zadecyduje drugie spotkanie na trudnym terenie.

Wisła Kraków zagra o Ligę Europy. Skandaliczna godzina meczu. Piłkarze się usmażą

Mecz zostanie rozegrany na stadionie im. Zahira Pajazitiego w Podujevie. Wydaje się jednak, że większym przeciwnikiem od piłkarzy Llapi będzie dla Wiślaków panujący w Kosowie upał. - Na pewno będziemy się musieli do tego dostosować. Nie są to warunki idealne to rozgrywania takich spotkań, ale cóż… Taki został wyznaczony termin, taka godzina - mówił na konferencji prasowej trener Kazimierz Moskal.

Dziwić może przede wszystkim dość nietypowa pora rozgrywania meczu. Starcie w Krakowie rozpoczynało się o 20:30, to w Podujevie zaplanowane jest zaś na... 16:30. Problem w tym, że będzie to niemal najcieplejszy moment dnia. Według prognoz ten ma nastąpić o 16:00 i wówczas termometry pokażą 37 stopni Celsjusza. To w lepszej sytuacji stawia Kosowian, którzy do takich upałów są bardziej przyzwyczajeni.

Faworytem nadal pozostaje jednak Wisła. Jeżeli utrzyma dwubramkową przewagę z pierwszego meczu, to w II rundzie eliminacji czeka ją znacznie poważniejsze wyzwanie. Kolejnym rywalem będzie czwarta drużyna poprzedniego sezonu austriackiej Bundesligi - Rapid Wiedeń.

Mecz KF Llapi - Wisła Kraków w ramach I rundy eliminacji do Ligi Europy odbędzie się w czwartek 18 lipca o godz. 16:30. Transmisję można będzie obejrzeć w ogólnodostępnym Polsacie, a także Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Dostępny będzie także stream online w płatnym serwisie Polsat Box Go. Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.