Jest dobrze. Oto ranking UEFA po triumfie Wisły Kraków w pucharach

Wisła Kraków udanie rozpoczęła przygodę w eliminacjach Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu I rundy piłkarze Kazimierza Moskala wygrali w Krakowie 2:0 z KF Llapi po golu Igora Sapały w drugiej minucie spotkania i Angela Rodado w doliczonym czasie gry drugiej połowy. To skromna, ale zawsze zaliczka przed rewanżowym spotkaniem w Kosowie.

Dobra pozycja Polski w nowym krajowym rankingu UEFA

W krajowym rankingu UEFA za pięcioletni okres od sezonu 2019/2020 do 2023/2024 Polska była sklasyfikowana na 21. miejscu z dorobkiem 25,525 pkt. To dało m.in. start mistrzowi Polski (Jagiellonii Białystok) od II rundy eliminacji Ligi Mistrzów w bieżących rozgrywkach.

Punkty za sezon 2019/2020 odpadły i teraz liczymy od 2020/2021 do 2024/2025. To dobra wiadomość, bo w tamtym nieszczęsnym sezonie żaden polski klub nie grał w fazie grupowej europejskich pucharów. Tym samym Polska ma obecnie 23,500 punktów po wygranej Wisły Kraków z KF Llapi (+0,250 pkt). To sprawia, że jest obecnie na 18. miejscu w rankingu krajowym UEFA i ma m.in. 2,700 punktów więcej od 21. Ukrainy. Z kolei do 15. Szwajcarii traci zaledwie 3,075 pkt.

To jednak dopiero początek budowy pozycji w rankingu. Do gry w końcu od drugich rund eliminacji wejdą Jagiellonia Białystok (el. Ligi Mistrzów) oraz Legia Warszawa i Śląsk Wrocław (obydwa kluby w el. Ligi Konferencji Europy).

Ranking krajowy UEFA po wygranej Wisły Kraków:

15. Szwajcaria - 26,575 pkt

16. Dania - 26,325 pkt

17. Szkocja - 26,300 pkt

18. Polska - 23,500 pkt

19. Serbia - 21,775 pkt

20. Chorwacja - 21,150 pkt

21. Ukraina - 20,800 pkt

22. Rosja - 18,299 pkt

Rewanżowe spotkanie Wisły Kraków z KF Llapi zostanie rozegrane w czwartek 18 lipca o 16:30. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Zwycięzca tej rywalizacji w II rundzie eliminacji Ligi Europy zmierzy się z Rapidem Wiedeń.