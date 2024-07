Absolutna sensacja w LE. Wicemistrz kraju zdemolowany przez outsidera!

Wisła Kraków na co dzień gra na zapleczu ekstraklasy, a mimo to gra tegorocznych eliminacjach Ligi Europy. Wywalczyła przepustkę do międzynarodowej rywalizacji dzięki zwycięstwu w Pucharze Polski. W finale pokonała 2:1 Pogoń Szczecin po dogrywce. W niemal identyczny sposób do kwalifikacji Ligi Europy dostał się rumuński Corvinul Hunedoara. Podobnie jak i Wiśle, także i tej drużynie nie udało się awansować do najwyższej ligi w kraju - ale triumfowała w Pucharze Rumunii, pokonując po rzutach karnych Otelul Galati. W czwartek 11 lipca zespół rozegrał pierwszy mecz w rozgrywkach Starego Kontynentu i od razu sprawił sensację.

Totalne zaskoczenie na start LKE. Drugoligowiec z Rumunii rozgromił wicemistrza Węgier

Rywalem Corvinulu Hunedoara w I rundzie eliminacji Ligi Europy był Paksi FC. To druga drużyna minionego sezonu ligi węgierskiej, a także zdobywca pucharu kraju. Zespół z Węgier ma także doświadczenie w europejskich pucharach. W sezonie 2011/2012 dotarł do III rundy el. LE. Nie ulegało wątpliwości, że będzie faworytem. Jednak całkowicie zawiódł. Mimo że częściej utrzymywał się przy piłce, to nie stwarzał zbyt wielu sytuacji bramkowych.

Zdecydowanie inaczej wyglądało to w przypadku rumuńskiej ekipy. Ta od początku ruszyła odważnie na przeciwnika, co szybko przyniosło efekt, bo już w 9. minucie spotkania. Wówczas Sergiu Bus skorzystał z zamieszania w polu karnym i uderzył w prawy dolny róg bramki, czym zaskoczył golkipera. Później zaczął się show bohatera spotkania Mariusa Lupu, który zdobył hat-tricka. Pierwszego gola zdobył w jeszcze w pierwszej połowie. Dwa kolejne trafienia dołożył w końcówce spotkania - 86. i 93. minucie.

To nie był jednak koniec emocji. Węgierski klub miał szanse zdobyć gola honorowego. Tuż przed ostatnim gwizdkiem sędzia podyktował rzut karny, ale znów wezwał go do siebie VAR. I po konsultacji zmienił decyzję, co mocno zdziwiło gospodarzy.

Paksi FC - Corvinulu Hunedoara 4:0

Strzelcy: Sergiu Bus (9'), Marius Lupu (45+2', 86', 90+3')

"Najlepsza historia". Media nie dowierzają

Tym samym drugoligowy Corvinul Hunedoara triumfował aż 4:0, co jest absolutną sensacją! "Z pewnością najlepsza historia dnia w europejskim futbolu" - pisał na X Emanuel Rosu, dziennikarz m.in. BBC. Przedstawił też ciekawy fakt. "W minionym sezonie, kiedy Corvinul zdobył Puchar Rumunii, jego miesięczny budżet na wynagrodzenia (zarówno dla piłkarzy, trenera, jak i personelu) wynosił zaledwie 40 tys. euro. Tyle zarabia Cristiano Ronaldo w niecałe 2 godziny (!!!)" - dodawał.

Wydaje się, że tej zaliczki Corvinul nie wypuści już z rąk. Tym bardziej że w rewanżu zagra na własnym stadionie. Mecz zaplanowano na 18 lipca na godzinę 20:00.