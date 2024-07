Bezlitosny wyrok ws. Wisły. Fatalna informacja przed meczem LE

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by o tym nie pomyślał, ale jednak Wisła Kraków po zdobyciu Pucharu Polski i z pozycji pierwszoligowca zagra w eliminacjach Ligi Europy. Rywalem "Białej Gwiazdy" w pierwszej rundzie kwalifikacji będzie KF Llapi. Kosowski klub dotychczas dwukrotnie grał w eliminacjach europejskich pucharów. W sezonach 2021/2022 i 2022/2023 próbował swoich sił w pierwszej rundzie Ligi Konferencji Europy i za każdym razem odpadał, przegrywając dwumecze z macedońskim KF Shkupi (1:3) i czarnogórskim Budućnost Podgorica (2:4).

Żeby awansować do Ligi Europy, to Wisła Kraków musi przejść cztery rundy eliminacji. Jeśli piłkarze Kazimierza Moskala przejdą w dwumeczu KF Llapi, to w drugiej rundzie czekać ich będzie wyżej notowany rywal - Rapid Wiedeń. Poziom więc będzie rósł z każdą kolejną rundą.

Wyliczyli szanse Wisły Kraków na awans do Ligi Europy. Są gorsi

Z tego też powodu trudno spodziewać się, żeby Wisła Kraków dokonała sensacji na skalę całej Europy i jako pierwszoligowiec awansowała do fazy ligowej Ligi Europy.

Zajmujący się analizą statystyk piłkarskich profil Football Meets Data postanowił wyliczyć jakie szanse na przejście eliminacji LE mają poszczególne drużyny. Jak to wygląda w przypadku Wisły Kraków? Według danych krakowianie mają zaledwie 2 proc. szans na awans do Ligi Europy. Nieco lepiej wygląda to w przypadku Ligi Konferencji Europy, do której eliminacji Wisła spadnie, jeśli przegra dwumecz w kwalifikacjach LE. Tutaj analitycy wyliczy, że klub ma 17 proc. szans na awans.

Jednak Wisła nie jest najgorsza w tym zestawieniu. Mniejsze szanse na awans ma sześć innych zespołów. W tym gronie jest KF Llapi, które według analizy ma zaledwie 0,01 proc. szans na awans do fazy ligowej Ligi Europy! A do LKE? Tylko 1 proc.

Wisła Kraków pierwszy mecz KF Llapi w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy rozegra u siebie w czwartek 11 lipca o godz. 20:30. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.