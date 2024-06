Co za losowanie! Wisła Kraków poznała potencjalnych rywali w LE i LKE

We wtorek Wisła Kraków poznała przeciwnika w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Europy. Triumfator Pucharu Polski zmierzy się z KF Llapi 1932, wicemistrzami Kosowa. Jeśli krakowianie wygrają, to awansują do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, w przypadku porażki "spadną" do drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji.

Wisła Kraków może zagrać z Rapidem Wiedeń

W środę w południe Wisła Kraków poznała ewentualnych rywali w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. W gronie jej potencjalnych rywali byli: czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów - Ajax Amsterdam, Cercle Brugge, Trabzonspor, Molde oraz Rapid Wiedeń.

Ostatecznie Wisła Kraków zmierzy się z Rapidem Wiedeń, który w ubiegłym sezonie zajął czwarte miejsce w lidze austriackiej. To dobre losowanie, gdyż zdobywca Pucharu Polski uniknął starcia z takimi drużynami jak: Ajax Amsterdam czy Trabzonspor, które na papierze wydają się mocniejsze od Rapidu.

Ewentualnie pierwszy mecz Wisła z Rapidem zagra 25 lipca u siebie, a rewanż 1 sierpnia na wyjeździe.

- Była ekscytacja, bo Wisła Kraków po latach wraca do pucharów. Niewiele wiemy o pierwszym rywalu. Drugi ewentualny przeciwnik - Rapid Wiedeń to uznana firma, znana w Europie. W tej fazie tak naprawdę nie było znaczenia na kogo trafimy - powiedział Kazimierz Moskal, trener Wisły Kraków dla "Meczyki.pl".

Natomiast gdyby krakowianie odpali z KF Llapi, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji mogę zagrać z: KAA Gent, Brondby, FC Vaduz, lepszym z pary Stjarnan - Linfield lub lepszym z pary UNA Strassen - KuPS.

Losowanie tej fazy odbędzie się w środę o godz. 14.

Pary II rundy kwalifikacji Ligi Europy: