Są i złe wieści dla Wisły Kraków po losowaniu. To z nimi mogą zagrać w II rundzie

Wisła Kraków poznała rywala w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Europy! Sensacyjni zdobywcy Pucharu Polski w poprzednim sezonie byli rozstawieni we wtorkowym losowaniu i mogli trafić na jeden z sześciu nierozstawionych zespołów. Ostatecznie los przydzielił zespołowi z Krakowa kosowskie KF Llapi 1932.

KF Llapi 1932 to aktualni wicemistrzowie Kosowa, którzy w poprzednim sezonie o siedem punktów przegrali walkę o mistrzostwo z FC Ballkani. Llapi dotychczas dwukrotnie grało w europejskich pucharach. W sezonach 2021/2022 i 2022/2023 próbowali swoich sił w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy i za każdym razem odpadali, przegrywając dwumecze z macedońskim KF Shkupi (1:3) i czarnogórskim Budućnost Podgorica (2:4).

O ile Wiślacy nie powinni mieć większych problemów z przejściem pierwszej rundy, to w kolejnej mogą pojawić się problemy. Tam na Wisłę czekają potęgi m.in. Ajax Amsterdam, Braga, Rijeka, Molde, Rapid Wiedeń, Trabzonspor i Cercle Brugge. Ponadto Wisła może wylosować także zwycięzcę par Sheriff - Zira oraz Maribor - Botew Płowdiw. W starciu z takimi potęgami Wisła nie będzie już faworytem, ba będzie raczej skazywana na porażkę.

Pierwszy mecz Wisła Kraków w kwalifikacjach do Ligi Europy rozegra w czwartek 11 lipca, a rewanż odbędzie się tydzień później - 18 lipca. We wtorkowe popołudnie dowiedzieliśmy się także, gdzie kibice będą mogli oglądać mecze Wisły Kraków w pucharach. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Sport.pl będzie to Polsat Sport.

Pierwszy mecz "Biała Gwiazda" rozegra na wyjeździe, a rewanż przed własną publicznością. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.