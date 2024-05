UEFA natychmiast reaguje po tym, co zrobił sędzia w finale Ligi Europy

Chociaż przed meczem wydawało się, że kibiców czekają wielkie emocje w finale Ligi Europy, to Atalanta była zespołem o klasę lepszym i wygrała 3:0 z Bayerem Leverkusen. Już po 26. minucie ekipa z Bergamo prowadziła 2:0 po dublecie Ademoli Lookmana i całkowicie kontrolowała wydarzenia na stadionie w Dublinie. W drugiej połowie Nigeryjczyk skompletował hat-tricka i został bohaterem Atalanty, która sięgnęła po pierwszy europejski puchar w swojej historii.

Arbitrem głównym środowego finału był Rumun Istvan Kovacs. Dla 39-latka był to drugi finał europejskich pucharów, gdyż w sezonie 2021/2022 prowadził finał Ligi Konferencji Europy, który AS Roma wygrała 1:0 z Feyenoordem Rotterdam.

UEFA pogratulowała występu arbitrowi finału Ligi Europy

W spotkaniu Atalanty z Bayerem nie było kontrowersji, żadnej złej krwi z obu stron, więc tym samym Kovacs spokojnie kontrolował wydarzenia na murawie. Gdy Florian Wirtz doskoczył do niego z pretensjami, to został szybko utemperowany poprzez otrzymanie żółtej kartki. W całym meczu rumuński arbiter pokazał w sumie siedem żółtych kartek. Raz czekał na interwencję ze strony VAR-u, gdy był sprawdzany potencjalny rzut karny dla Bayeru Leverkusen w końcówce spotkania.

"Gratulacje dla sędziego Istvana Kovacsa i zespołu sędziowskiego" - napisano na profilu UEFA po środowym finale, dołączając zdjęcie arbitrów z medalami za prowadzenie meczu.

"Gratulacje, świetna robota", "znakomity występ" - pisali kibice w komentarzach. Nie zabrakło jednak głosu sympatyków Barcelony. "Po meczu z PSG nie mogę brać tego sędziego poważnie" - napisał jeden z nich, nawiązując do ćwierćfinałowego spotkania w Lidze Mistrzów między tymi zespołami. W tym meczu Kovacs wyrzucił Ronalda Araujo, podyktował rzut karny dla paryżan i nie odgwizdał "jedenastki" dla Barcelony, której domagali się niektórzy z fanów katalońskiego klubu.

Istvan Kovacs jest sędzią międzynarodowym FIFA od 2018 roku, a do elitarnych arbitrów UEFA należy od 2019 roku. Sędziował jeden mecz na Euro 2020, a w Lidze Mistrzów prowadził pamiętny półfinał z 2022 roku między Manchesterem City a Realem Madryt (4:3). Niewykluczone, że rumuński arbiter będzie poważnym faworytem do poprowadzenia najważniejszych meczów Euro 2024. Ten mecz, a także reakcja UEFA go do tego przybliżyły.