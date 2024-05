Eksperci przemówili po finale Ligi Europy. Mówią o jednym człowieku

"Rozpędzony i wskazywany na faworyta Ligi Europy Bayer Leverkusen, został skutecznie zatrzymany przez Atalantę Bergamo w finale tych rozgrywek (3:0). To oznacza pierwsze europejskie trofeum dla Atalanty, ponowne odwiedziny Polski przez ten klub i zmory przeszłości dla "Aptekarzy", których polscy kibice nie zobaczą w sierpniu w Warszawie" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl o środowym finale Ligi Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

Nie ma wątpliwości, że Atalanta była o klasę lepsza od Bayeru Leverkusen, który nie udźwignął rangi spotkania. W mediach społecznościowych eksperci jasno przyznają, że to w pełni zasłużony triumf ekipy z Bergamo, która tym samym przerwała passę 51 spotkań bez porażki nowych mistrzów Niemiec.

Eksperci zachwycają się zwycięstwem Atalanty w finale Ligi Europy. "Bayer bez klarownej sytuacji"

"Jak już Bayer miał przegrać, to lepiej, że stało się to z zespołem, który był wyraźnie lepszy i zasłużył na to nie tylko występem w finale, ale poprzednimi meczami w LE. Atalanta umie grać z wielkimi firmami. Gratulacje dla niej" - napisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Przecież ten Bayer to bez klarownej sytuacji przez 90 minut. Poesia defensywna" - podkreślał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

"Atalanta jest pierwszą włoską drużyną, która wygrywa Ligę Europy, będąc bezdyskusyjnie najlepszym zespołem w rozgrywkach. Zmasakrowali Liverpool 3:0 na Anfield, zmasakrowali Marsylię 3:0 u siebie, dziś zniszczyli 3:0 Bayer. Pierwsze europejskie trofeum w dziejach klubu po 2900 dniach pracy Gaspa w Bergamo. Co za era!" - zachwycał się Mateusz Święcicki z Eleven Sports.

"Atalancie 1.0 się nie udało. Atalancie 2.0 też się nie udało. Osiem lat pracował w Bergamo na to trofeum i w pełni na nie zasłużył. Jest, jaki jest, może czasem piłkarzy traktuje jak numery na koszulkach. Ale dzisiaj jest przede wszystkim wielki. Pan trener Gasperini" - perorował Michał Borkowski z Viaplay.

"Bayer przegrywa pierwszy raz w tym sezonie. I to w finale Ligi Europy. Szkoda rekordu bandy Xabiego Alonso, ale i tak osiągnęli niesamowity wynik. A Atalanta ograła Liverpool i Bayer po 3:0. Co za sezon" - stwierdził Dariusz Kosiński z "Przeglądu Sportowego" Onet.

"Bayer Leverkusen przegrał. Ale to dziwnie brzmi. Strasznie szkoda, bo chyba naprawdę wszyscy chcieli, by ta drużyna zgarnęła trzy trofea bez porażki. Ale Atalanta dziś przejechała się po nich jak walec. A sezon i tak Bayer ma historyczny" - zaznaczył Michał Konarski.

"Pierwszy Puchar UEFA/Liga Europy dla włoskiej drużyny od…1999 roku, gdy w Parmie bronił młodziutki Gigi Buffon. Gasp przechodzi do historii. Przegrał wcześniej trzy finały na ławce Atalanty, ale dziś wygrał ten najważniejszy i to w jakim stylu" - podsumował Piotr Dumanowski z Eleven Sports.

Środowy finał nie był ostatni meczem dla żadnej z drużyn. Bayer Leverkusen może sobie osłodzić porażkę Pucharem Niemiec, w którego finale zmierzy się z drugoligowym FC Kaiserslautern. Z kolei Atalanta w Serie A zagra jeszcze z Torino i Fiorentiną.