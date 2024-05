Niemcy nie mogą w to uwierzyć. Cały kraj pisze tylko o jednym

Bayer Leverkusen przystępował do finału Ligi Europy jako nowy mistrz Niemiec, a także z serią 51 spotkań bez porażki. Przez wielu był uznawany za zdecydowanego faworyta spotkania z Atalantą. Jednak drużyna Xabiego Alonso rozczarowała i po hat-tricku Ademoli Lookmana poległa 0:3. Dla włoskiej drużyny to pierwsze trofeum na arenie międzynarodowej.

Bayer Leverkusen zatrzymany. Niemcy komentują porażkę w finale Ligi Europy. "Gorzki klaps"

O klęsce Bayeru rozpisują się niemieckie media. "Bayer otrzymał bardzo gorzki klaps w finale" - pisze magazyn "Focus". Trudno sobie bowiem wyobrazić gorszy moment na przerwanie fantastycznej passy. "Historyczna seria została przerwana w finale na dużej europejskiej scenie: Bayer przegrał finał Ligi Europy i poniósł pierwszą porażkę w 52. rywalizacji w sezonie" - czytamy.

Jednak zdaniem "Kickera" mistrzowie Niemiec zrobili za mało, aby uzyskać korzystny wynik. "W meczu przeciwko rozczarowującemu Bayerowi Leverkusen Atalanta zasłużenie zapewniła sobie tytuł" - zaznaczono. "W ogóle nie odnaleźli się w meczu. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego energicznie ich atakowali, wymuszali jedno złe podanie za drugim i dosłownie zaskoczyli przytłoczoną drużynę z Leverkusen" - dodano.

Koniec marzeń Bayeru Leverkusen. "Nie zapomina się porażki w finale"

"Potrójny nokaut na Alonso!" - ogłasza "Bild", nawiązując do wyniku finału oraz tego, iż Bayer mógł zakończyć sezon w potrójnej koronie. Teraz jest jasne, że może zakończyć go "tylko" z dubletem, niebawem czeka go bowiem finał Pucharu Niemiec. A rozczarowanie Hiszpana dało się wyczuć na pomeczowej konferencji prasowej.

- Musimy zaakceptować, że Atalanta zasłużyła na zdobycie trofeum. Mieliśmy zły dzień. Musimy przekształcić ten ból w pozytywną energię. To boli, że dzieje się to w tak ważnym meczu. Noc nie będzie dla nas łatwa. (...) Nie zapomina się porażki w finale. Nie wszyscy byli na najlepszym poziomie, łącznie ze mną - mówił.

"Marzenia Leverkusen o tryplecie legły w gruzach w finale w Dublinie. Bayer nie wyszedł do gry w finale Ligi Europy. Wcześnie stracili bramkę i tym razem nie udało im się wrócić" - pisze portal main-echo.de, nawiązując do licznych sytuacji z tego sezonu, gdy zespół ratował punkty już w doliczonym czasie gry. "Alonso ze smutną miną przyjął gorzki koniec swojej gigantycznej serii z Bayerem Leverkusen" - zaznaczono. "Gorzka plajta! Marzenia o tryplecie zniszczone. Bayer Leverkusen poniósł pierwszą porażkę w bieżącym sezonie" - dodał portal sport1.de.

Bayer Leverkusen zakończy sezon finałem Pucharu Niemiec. W nim zmierzy się z drugoligowym Kaiserslautern (gra tam Tymoteusz Puchacz), mecz odbędzie się 25 maja.