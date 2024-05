Rekord, rekord, rekord! Bayer przeszedł do historii! Znowu to samo!

Kiedy przed tygodniem Bayer Leverkusen wygrał na wyjeździe z Romą 2:0 po golach Floriana Wirtza, wydawało się, że w rewanżu nie będzie wiele emocji. Drużyna Xabiego Alonso w tym sezonie nie przegrała żadnego meczu, a w weekend wyrównała rekord 48 spotkań bez porażki Benfiki z lat 1963-1965.

Ci, którzy spodziewali się, że w rewanżu nie będzie emocji. Bardzo się pomylili, bo padł remis 2:2, a emocji nie brakowało do ostatnich sekund. Mimo że Alonso dokonał sporej liczby zmian w składzie Bayeru, to gospodarze grali naprawdę imponująco. Ale też nieskutecznie. Przed przerwą doskonałe okazje mieli m.in. Exequiel Palacios, Amine Adli czy Adam Hlozek.

Roma albo miała sporo szczęścia, albo doskonale bronił Mile Svilar. Kiedy wydawało się, że gol dla gospodarzy jest kwestią czasu, to goście zadali cios. Po faulu Jonathana Taha na Sardarze Azmounie rzut karny pewnie wykorzystał Leandro Paredes.

Druga połowa wyglądała niemal identycznie. Bayer dominował, tworzył kolejne okazje bramkowe, momentami nawet nie wypuszczał Romy z jej połowy. Ale to goście strzelili gola na 2:0. I to znowu z rzutu karnego.

Ten znów wykorzystał Paredes, a rzut karny został podyktowany za zagranie ręką Hlozka we własnym polu karnym. Bayer w swoim stylu nie złożył jednak broni. W 82. minucie z rzutu rożnego dośrodkował Alejandro Grimaldo, a piłka pechowo odbiła się od Gianluki Manciniego, wpadając do bramki Svilara.

Do końca meczu pozostawało raptem 30 sekund, kiedy indywidualną akcję przeprowadził Josip Stanisić. Zawodnik Bayeru wpadł w pole karne i tuż przed końcem meczu doprowadził do remisu. To kolejny już taki przypadek w tym sezonie, dzięki czemu Bayer ustanowił nowy rekord oficjalnych spotkań bez porażki.

Poznaliśmy finalistów europejskich pucharów

W finale Bayer zagra z Atalantą Bergamo. Ta przed tygodniem zremisowała na wyjeździe z Olympique Marsylia 1:1. W rewanżu Włosi wygrali 3:0. W 30. minucie bramkę dla gospodarzy zdobył Ademola Lookman, który wykorzystał podanie Charlesa De Ketelaere.

W 52. minucie Lookman asystował, a gola strzelił Matteo Ruggeri. W doliczonym czasie gry Francuzów dobił El Bilal Toure. Finał Ligi Europy Bayer Leverkusen - Atalanta Bergamo 22 maja na Aviva Stadium w Dublinie.

W czwartek poznaliśmy też drugiego finalistę Ligi Konferencji Europy. W środę do finału awansowała Fiorentina, która zremisowała 1:1 z Club Brugge i wygrała dwumecz 3:2. W finale Włosi zagrają z Olympiakosem.

Ten niespodziewanie drugi raz ograł Aston Villę. Grecy triumfowali w czwartek 2:0. Oba gola strzelił Ayoub El Kaabi. Marokańczyk zdobywał bramki w 10. i 79. minucie. W pierwszym spotkaniu w Birmingham Olympiakos wygrał 4:2. Finał Ligi Konferencji Europy 29 maja na stadionie w Atenach.