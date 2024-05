Oto co czeka polskie kluby w pucharach. Tygodnie prawdy dla Wisły

Sezon w ekstraklasie nieuchronnie zbliża się do końca, a nadal nie jest jasne, kto zagra w europejskich pucharach. W eliminacjach Ligi Europy na pewno wystąpi Wisła Kraków, ale już od pierwszej rundy może mieć pod górkę. Do tego, aby być rozstawiona, potrzebuje kilku korzystnych rozstrzygnięć za granicą. Komfortową sytuację mogą za to mieć Lech Poznań i Legia Warszawa, czego nie można powiedzieć o innych klubach aspirujących do gry w Europie.

