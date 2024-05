Kapitalna passa trwa. Pogrążyli klub Polaka w półfinale LE [WIDEO]

Bayer Leverkusen wyrasta na wielkiego faworyta do triumfu w Lidze Europy. W pierwszym meczu półfinałowym z AS Romą nowi mistrzowie Niemiec nie zawiedli i przedłużyli imponującą serię bez porażki. Bardzo pomógł im w tym fatalny błąd piłkarza rzymian, natomiast później fantastycznego gola strzelił Robert Andrich. W drugiej rywalizacji półfinałowej, pomiędzy Olympique Marsylia a Atalantą, nikt wyraźnie nie przybliżył się do awansu. Oto wyniki półfinałów Ligi Europy.

