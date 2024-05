Ogromna sensacja w półfinale LKE. Faworyt na kolanach. Cash współwinny

Liga Konferencji Europy weszła w decydującą fazę. W czwartek Aston Villa podejmowała u siebie Olympiakos Pireus, a Fiorentina - Club Brugge. Stawką obu meczów było stworzenie zaliczki przed rewanżem, który zadecyduje o tym, kto zagra w wielkim finale 29 maja w Atenach. W tych spotkaniach ze zmiennym szczęściem zagrali dwaj reprezentanci Polski - Matty Cash i Michał Skóraś.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Grad bramek w meczu Aston Villi. Cash pokpił sprawę, potem się zrehabilitował

Aston Villa rozpoczęła bardzo kiepsko. Po nieco ponad kwadransie przegrywała 0:1. Piłkę przed własnym polem karnym stracił Morgan Rodgers, ta trafiła do Chiquinho, który bez przyjęcia odegrał do wychodzącego na czystą pozycję Ayouba El Kaabiego. Marokańczyk wbiegł w szesnastkę i uderzył w samo okienko. Podczas tej akcji niestety nie popisał się również Matty Cash. Reprezentant Polski złamał linię spalonego, dlatego bramka dla Olympiakosu mogła zostać uznana.

Nie minęło kolejnych piętnaście minut, a goście z Grecji cieszyli się już z drugiego trafienia. Genialną wrzutką w pole karne popisał się Daniel Podence, a El Kaabi musnął piłkę głową, minął wychodzącego bramkarza Robina Olsena i zmieścił ją tuż przy słupku. Piłkarze Unaia Emery'ego odpowiedzieli dopiero w doliczonym czasie pierwszej połowy i spory w tym udział Matty'ego Casha. Tym razem prawy obrońca odważnie ruszył skrzydłem i podał do Diaby'ego, a ten znalazł w polu karnym Olliego Watkinsa. Napastnik z pierwszej piłki po ziemi huknął przy dalszym słupku i było 2:1.

Krótko po zmianie stron Aston Villa wyrównała. Bailey odnalazł w polu karnym Diaby'ego, a Francuz popisał się rewelacyjnym trafieniem z bardzo ostrego kąta. Nie minęło jednak wiele czasu, a defensywa Anglików popełniła kolejny straszny błąd. Uderzenie głową Retsosa ręką zatrzymał Douglas Luiz i sędzia wskazał na jedenasty metr. Karnego spokojnie wykorzystał El Kaabi i tym samym skompletował hat-tricka. Jakby tego było, mało kilka minut później mocny strzał zza pola karnego oddał Argentyńczyk przymierzany do gry polskiej kadrze Santiago Hezze. Piłka odbiła się jeszcze rykoszetem od jednego z obrońców, zmyliła bramkarza i wpadła do siatki.

Gospodarze niedługo przed końcowym gwizdkiem mogli zmniejszyć rozmiary porażki. Sędzia przyznał im rzut karny po faulu Davida Carmo. Z jedenastu metrów fatalnie przestrzelił Douglas Luiz i mecz zakończył się wygraną Olympiakosu 4:2. Taki wynik to ogromna sensacja, bo Aston Villa była stawiana jako wielki faworyt do triumfu w tych rozgrywkach. A na dodatek Unai Emery uchodzi za eksperta w europejskich pucharach.

Club Brugge oddaliło się od finału LKE. Skóraś musiał zejść

Sporo działo się także w drugim półfinale. Club Brugge mierzyło się na wyjeździe z Fiorentiną. Trener Belgów od pierwszej minuty postawił na Michała Skórasia. Niestety już po pięciu minutach przegrywali 0:1. Potężną bombę zza pola karnego w samo okienko posłał Riccardo Sottil. Belgowie szukali wyrównania i szybko je znaleźli. Po strzale Igora Thiago piłkę ręką w polu karnym zagrywał Cristian Biraghi i arbiter po analizie VAR podyktował jedenastkę. Tę skutecznie wyegzekwował Hans Vanaken.

Jeszcze przed przerwą Fiorentina wróciła na prowadzenie. Po strzale z dystansu Bonaventury niepewnie interweniował Nordin Jackers. Odbił piłkę przed siebie. Odzyskał ją Nicolas Gonzalez i od razu zagrał w pole karne do Andrei Belottiego, a ten wykończył akcję pewnym strzałem w dolny róg.

Po godzinie Brugia musiała radzić sobie w dziesiątkę. Dwie żółte kartki i w konsekwencji czerwoną obejrzał Raphael Onyedika. To nie przeszkodziło gościom wyrównać. Na 2:2 po szybkim kontrataku trafił Thiago. Chwilę później z boiska zszedł Skóraś, który niczym szczególnym się nie wyróżnił. W 65. minucie zmienił go Casper Nielsen. Końcówka należała jednak do Fiorentiny. W doliczonym czasie wynik na 3:2 ustalił M'Bala Nzola. Wykorzystał dobitkę po uderzeniu w słupek Jonathana Ikone. Rewanżowe mecze półfinałów Ligi Konferencji planowane są na 9 maja.

Wyniki półfinałów Ligi Konferencji Europy: