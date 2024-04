Anglicy mówią jednym głosem po wielkim meczu Matty'ego Casha. Pełna zgodność!

Po 22 latach Aston Villa ponownie zagra w półfinale europejskich pucharów. W 2002 roku angielski zespół wystąpił w półfinale Pucharu Intertoto. W czwartkowy wieczór Aston Villa wyeliminowała francuskie Lille (3:3 w dwumeczu, 4:3 w rzutach karnych).

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Kluczowy we wczorajszym meczu był Matty Cash. Aston Villa przegrywała do 87. minuty 0:2 i była poza Ligą Konferencji Europy, ale wtedy Cash dopadł do piłki w polu karnym i wpakował ją do siatki, dając swojej drużynie dogrywkę. Dodatkowo wykorzystał jedenastkę w serii rzutów karnych.

Cash stał się jednym z bohaterów Aston Villi, co widać w angielskich mediach. Wyżej oceniany był bramkarz Emiliano Martinez. Stacja Sky Sports wystawiła Cashowi "7" w 10-stopniowej skali, a Eurosport "6".

Portal givemesport.com także ocenił grę prawego obrońcy na "6". "Wrócił do wyjściowego składu po niedawnych problemach ze zdrowiem. Kilka razy spisał się dobrze w ataku i pokazał się, gdy miało to największe znaczenie, zdobywając bramkę i wykorzystując rzut karny. Jednak przy obu straconych bramkach pojawiły się przy nim znaki zapytania" - czytamy w uzasadnieniu.

"Wrócił do wyjściowej jedenastki po kontuzji. Dobrze współpracował z McGinnem, co dało pierwszą okazję w 55. minucie, ale uderzenie Casha trafiło w boczną siatkę. Nie popełnił błędu przy drugiej próbie, gdy trafił do bramki po błędzie Chevaliera" - podkreślono na birminghammail.co.uk, gdzie Cash otrzymał "8".

"Nie popisał się na początku meczu, gdy dośrodkowanie poleciało w jego stronę. Raz mógł trafić do siatki, ale chyba i tak był na spalonym. W drugiej połowie, gdy Aston Villa przegrywała dwumecz, Cash był jednym z zawodników, którzy byli najbardziej czujni. Zdobył bramkę, która dała gościom dogrywkę" - ocenił z kolei serwis astonvilla.news, który dał mu ocenę "7".

O finał Ligi Konferencji Europy Aston Villa zagra w dwumeczu z Olympiakosem. Pierwszy mecz zostanie rozegrany 2, a rewanż 9 maja bieżącego roku.