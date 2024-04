Gigantyczne emocje w Lidze Europy! Liverpool na kolanach

AS Roma, Bayer Leverkusen, Atalanta oraz Olympique Marsylia - to półfinaliści tej edycji Ligi Europy. W 1/4 rozgrywek nie obyło się bez sensacji, bo z rywalizacji odpadł Liverpool. Oznacza to, że w czwartek ostatni raz zobaczyliśmy Juergena Kloppa w roli trenera Liverpoolu w europejskich pucharach. Dla Atalanty to pierwszy taki wynik od 36 lat. Trudno więc się dziwić, że Włosi cieszyli się, mimo że w czwartek przegrali.

4 screen TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl