Jednoznaczne słowa o Cashu po awansie Aston Villi. "Wybawiciel"

Kontuzja odniesiona w meczu z Estonią sprawiła, że Matty Cash przez ostatnie tygodnie mógł jedynie z perspektywy trybun obserwować poczynania kolegów z Aston Villi. W czwartkowy wieczór, po niespełna miesiącu, wrócił do podstawowego składu swojego klubu. Unai Emery może być zadowolony. W dużej mierze to dzięki Polakowi zespół z Birmingham zagra w półfinale Ligi Konferencji Europy.

Zobacz wideo Grosicki o młodych zawodnikach w kadrze: Znają swoje miejsce w szeregu

Anglicy chwalą Casha. Jest jednym z bohaterów

Długo wydawało się, że Aston Villa pożegna się w czwartek z europejskimi pucharami. Do 87. minuty spotkania utrzymywał się wynik 2:0 dla Lille, który premiował awansem Lille. Wówczas piłka spadła pod nogi Matty'ego Casha, a ten bez namysłu uderzył sprzed pola karnego. Pomógł mu rykoszet, ale futbolówka wpadła do siatki.

Ten gol zapewnił podopiecznym Unaia Emerego dogrywkę. Nie przyniosła ona rozstrzygnięcia i kwestia awansu rozstrzygnęła się w rzutach karnych. W nich także swój udział miał Cash. Wytrzymał wojnę nerwów z Lucasem Chevalierem i pewnie wykorzystał jedenastkę.

Reprezentant Polski został jednym z architektów awansu. Obok Emiliano Martineza, który obronił dwa rzuty karne, to właśnie Cash zebrał najwięcej pozytywnych słów. - Wydawało się, że Lille zrobiło wystarczająco dużo, ale Matty Cash przedłużył zawody do dogrywki - napisał Sky Sports.

- Wrócił do pierwszego składu po niedawnych problemach ze zdrowiem, kilka razy dobrze wspierał atak i zadecydował o wyniku meczu strzelając gola oraz wykonując rzut karny. Jednakże, pojawiły się lekkie wątpliwości co do jego udziału przy obu straconych bramkach - nieco bardziej zachowawczo ocenił jego spotkanie portal givemesport.com. W dziesięciostopniowej skali otrzymał szóstkę. Podobną ocenę wystawił Eurosport, który pisał, że nasz obrońca był "wybawicielem Aston Villi, który w 87. minucie strzelił gola z niczego i doprowadził do dogrywki, wykorzystując błąd bramkarza".

Redakcja BBC z kolei napisała wprost, że trafienie Casha "zapewniło ratunek" drużynie i wprowadziło ją do dogrywki. - Dobrze współpracował z McGinnem w polu karnym, co było pierwszą prawdziwą szansą Villi w 55. minucie, ale strzał Casha odbił się od bocznego słupka. Nie popełnił błędu przy drugiej okazji, kiedy to mocno uderzył piłkę do siatki po tym, jak Chevalier upuścił piłkę w polu karnym - pisze birminghammail.co.uk. Portal uznał, że Polak zasłużył na ósemkę. Wyżej od niego ocenił jedynie Martineza.

Polaka docenił także klub, który w oddzielnym wpisie na portalu X wypisał jego dokonania. Zaznaczył także, że był to jego powrót po kontuzji. Dla Casha dobry występ po kontuzji może być momentem zwrotnym. Wcześniej nie zawsze grał w podstawowym składzie. Zdarzało się, że przegrywał rywalizację z Ezrim Konsą.

Dobra forma Matty'ego Casha może cieszyć Michała Probierza. Boczny obrońca przyda się reprezentacji Polski podczas czerwcowego EURO 2024. W narodowych barwach rozegrał on do tej pory 15 meczów. Strzelił jednego gola.