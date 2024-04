Martinez przekroczył granicę. Polak nie wytrzymał. "Pier*** się" [WIDEO]

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Konferencji Europy Lille przegrało z Aston Villą 1:2. Rewanż odbył się w czwartek o godzinie 18:45. Ekipa z Francji dobrze rozpoczęła to spotkanie i objęła prowadzenie już w 15. minucie za sprawą Yusufa Yaziciego. W drugiej połowie gola na 2:0 strzelił Benjamin Andre. Pod koniec starcia bohaterem Aston Villi został Matty Cash. Polak zdobył bramkę i tym samym doprowadził do remisu w dwumeczu. W związku z tym do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka.

Emiliano Martinez znów dał o sobie znać. Ostra reakcja Obraniaka

Po 120 minutach utrzymał się taki sam wynik i w efekcie drużyny przygotowywały się do serii jedenastek. W nich główną rolę odegrał bramkarz Aston Villi Emiliano Martinez. Argentyńczyk prowokował i uciszał kibiców rywali, za co został ukarany żółtą kartką. Finalnie obronił dwa rzuty karne i dzięki temu jego drużyna awansowała do półfinału. Po wybronieniu decydującej jedenastki ponownie zwrócił się w stronę fanów Lille i zaczął przed nimi tańczyć.

Zachowanie Martineza bardzo zdenerwowało Ludovica Obraniaka. Były reprezentant Polski w mocnych słowach zwrócił się do bramkarza. "Dziękuję Lille. Jestem z was dumny. A ty Martinez pier.... się" - napisał na Twitterze. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Martinez zachowuje się w podobny sposób podczas serii rzutów karnych. Bardzo głośno było o bramkarzu podczas mundialu 2022. W finałowym starciu z Francją podczas serii jedenastek rozpraszał rywali, a po wygranej zaczął tańczyć.

Ludovic Obraniak w przeszłości przez pięć lat występował w Lille. Grał również między innymi Werderze Brema i Bordeaux. W polskiej kadrze zadebiutował w 2009 roku w towarzyskim meczu z Grecją. Łącznie zaliczył w drużynie narodowej 34 mecze. Karierę zakończył w 2018 roku.