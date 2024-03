UEFA nałożyła drakońską karę na Legię! Chodzi o kolejny sezon

W trakcie rewanżowego meczu z Molde FK w 1/16 Ligi Konferencji Europy (0:3) kibice Legii Warszawa nie mogli zasiąść na tzw. "Żylecie", gdzie zasiadają najzagorzalsi fani stołecznego klubu. UEFA zamknęła tę trybunę na dwa spotkania za transparenty i pirotechnikę użytą przez kibiców podczas wygranego 2:0 spotkania z AZ Alkmaar w meczu fazy grupowej LKE. Nałożyła także karę w wysokości 50 tysięcy euro.

A jak było w przypadku meczu z Molde? "Mimo konieczności wspierania swojego zespołu z innej trybuny najzagorzalsi kibice Legii przygotowali na to spotkanie bardzo efektowną oprawę. A zaczęło się od transparentu na "Żylecie" w kierunku UEFA: "This time you won, UEFA" ("Tym razem wygrałaś, UEFA (UEFO)" - opisywał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

W trakcie tamtego meczu kibice i piłkarze mogli jeszcze zobaczyć ogromną sektorówkę z hasłem "Surprise, motherf....s" (Niespodzianka, i tu pada słowo niecenzuralne, które szkoda tłumaczyć).

Legia Warszawa kolejny mecz u siebie w rozgrywkach UEFA rozegra za zamkniętymi drzwiami

Sensacji i niespodzianki nie było - UEFA odnotowała sektorówkę "o prowokacyjnym i obraźliwym przesłaniu" i postanowiła ponownie ukarać Legię. Do tego zdaniem federacji kibice "blokowali ciągi komunikacyjne". W oficjalnym komunikacie Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA postanowiła, że na kolejny mecz w europejskich rozgrywkach zamknie kolejne trybuny stadionu Legii Warszawa.

Tym samym, jeśli Legia będzie grała w eliminacjach europejskich pucharów, to jedno spotkanie przy Łazienkowskiej rozegra za zamkniętymi drzwiami. Dodatkowo klub został ukarany grzywną w wysokości 21 tysięcy euro.

Legia także przez cztery kolejne mecze będzie musiała radzić sobie na wyjeździe bez własnych kibiców, co jest konsekwencją kary za zamieszanie przed meczem z Aston Villą. Dodatkowo klub został ukarany grzywną w kwocie 100 tysięcy euro.

A jak wygląda sytuacja Legii Warszawa w kontekście europejskich pucharów w przyszłym sezonie? Na osiem kolejek przed końcem sezonu zespół Kosty Runjaicia zajmuje piąte miejsce w tabeli i traci trzy punkty do trzeciego miejsca, które premiuje grą w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.