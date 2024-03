Będą polskie hity. Poznaliśmy pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji Europy

W czwartek poznaliśmy wszystkich ćwierćfinalistów trzeciej edycji Ligi Konferencji Europy. Emocji nie brakowało, szczególnie w meczu PAOK Saloniki z Dinamo Zagrzeb. W pierwszym starciu to Chorwaci byli górą 2:0, ale w rewanżu doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Grecki zespół, w którym występuje Tomasz Kędziora, wbił aż pięć bramek, przy tylko jednej rywali i awansował. Oprócz polskiego obrońcy kibice zobaczą też innych naszych reprezentantów w ćwierćfinale LKE.

Losowanie Ligi Konferencji Europy. Znamy pary ćwierćfinałowe

Mowa m.in. o Michale Skórasiu czy Matty'm Cashu. Pierwszy z reprezentantów zdobył nawet bramkę w rewanżowym starciu Club Brugge z Molde (3:0), a więc pogromcą Legii Warszawa. Z kolei Aston Villa rozbiła aż 4:0 Ajax Amsterdam.

Do ćwierćfinału awansował też zespół Sebastiana Szymańskiego. Co prawda Fenerbahce Stambuł przegrało w czwartek 0:1 z Royale Union Saint-Gilloise, ale w pierwszym starciu to Turcy byli górą aż 3:0. Przewagę z pierwszego meczu utrzymała także Fiorentina i zameldowała się na kolejnym etapie rozgrywek.

Podobnie jak i Viktoria Pilzno, Lille czy Olympiakos Pireus, który dość niespodziewanie awansował. Niespodziewanie, ponieważ Grecy przegrali u siebie 1:4 i wydawało się, że jest po meczu. W rewanżu Olympiakos wygrał jednak 4:1, a w dogrywce dołożył kolejne dwie bramki, przedłużając marzenia o trofeum.

Ćwierćfinaliści 1/4 finału Ligi Konferencji Europy:

PAOK Saloniki

Club Brugge

Fenerbahce

Aston Villa

Fiorentina

Viktoria Pilzno

Olympiakos Pireus

LOSC Lille.

W ćwierćfinale zameldowała się tylko jedna drużyna, która dotarła na ten poziom rozgrywek przed rokiem. Mowa o Fiorentinie. Włoska ekipa zagrała nawet w finale minionej edycji LKE, ale tam uległa 1:2 West Hamowi United.

Teraz Fiorentina znów będzie starała się dotrzeć aż do decydującego o tytule spotkania. Najpierw będzie musiała jednak pokonać Viktorię Pilzno. To właśnie na ten zespół trafiła w ćwierćfinale. Włosi będą jednak faworytami.

W tej samej drabince, co włoska ekipa znalazły się też Club Brugge i PAOK Saloniki, które utworzyły drugą parę ćwierćfinałową. Dojdzie więc do starcia Skórasia z Kędziorą. W drugiej części drabinki znalazły się Aston Villa i LOSC Lille, które razem powalczą o półfinał. Z kolei ostatni parą stworzyły Olympiakos Pireus i Fenerbahce Stambuł.

Gospodarzem finału będzie najlepszy z czwórki: Aston Villa, Lille, Olympiakos, Fenerbahce.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji Europy:

Club Brugge - PAOK Saloniki

Olympiakos Pireus - Fenerbahce Stambuł

Aston Villa - LOSC Lille

Viktoria Pilzno - Fiorentina

Drabinka Ligi Konferencji Europy:

Aston Villa / LOSC Lille - Olympiakos Pireus / Fenerbahce Stambuł

Club Brugge / PAOK Saloniki - Viktoria Pilzno / Fiorentina

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe Ligi Konferencji Europy odbędą się 11 kwietnia. Z kolei rewanże zaplanowano równo tydzień później - 18 kwietnia. Półfinały natomiast zostaną rozegrane 2 i 9 maja. Wielki finał odbędzie się 29 maja w Atenach.