Sceny w Lidze Europy! Wielki moment "polskiego Messiego". Totalna miazga [WIDEO]

Co to były za emocje w 1/8 finału Ligi Europy. 13 bramek w dwumeczu Liverpoolu ze Spartą Praga, czy szalony dwumecz Bayeru Leverkusen z Karabachem Agdam. Działo się w tych rozgrywkach w czwartkowy wieczór, ale poznaliśmy już osiem zespołów, które przeszły do kolejnej rundy. Piękny moment ma za sobą Mateusz Musiałowski, który otrzymał szansę debiutu w dorosłej drużynie Liverpoolu.

