Co za emocje w Lidze Konferencji. Polak pogrążył pogromcę Legii! [WIDEO]

Znamy wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Konferencji Europy. W czwartkowy wieczór zakończyły się rewanżowe starcia 1/8 finału. Choć zabrakło w niej Legii Warszawa, powodów do radości dla polskich kibiców nie brakowało.

Polacy w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Oto wyniki wszystkich spotkań 1/8 finału

Prawdopodobnie najlepsze wieści dla nas napłynęły z Salonik, gdzie PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie rozbił Dinamo Zagrzeb aż 5:1. Dzięki temu z nawiązką odrobił straty z pierwszego meczu, w którym przegrał 0:2 i awansował do ćwierćfinału. Dlaczego to tak istotna wiadomość dla Polski? Dzięki temu Chorwacja straciła ostatniego przedstawiciela w europejskich pucharach i w tym sezonie nie powiększy już przewagi nad nami w rankingu UEFA. Różnica między 20. Chorwacją a 21. Polską ostatecznie wyniesie 0,150 punktu.

Z awansu cieszy się także inny reprezentant Polski - Sebastian Szymański. Jego Fenerbahce co prawda przegrało 0:1 z Royale Union Saint-Gilloise po golu Mathiasa Rasmussena, ale przed tygodniem to Turcy wygrali aż 3:0. Obaj nasi reprezentanci rozegrali pełne 90 minut.

Przewagę z pierwszego meczu utrzymała także Fiorentina. Wówczas pokonała na wyjeździe izraelskie Maccabi Hajfa 4:3. Teraz wystarczył jej remis 1:1. Z kolei w rywalizacji Viktorii Pilzno z Servette Genewa w obu spotkaniach nie padła ani jedna bramka i o wszystkim zdecydowały rzuty karne. W nich lepsi okazali się Czesi. Ich rywale pomylili się aż trzy razy, a sami byli bezbłędni i wygrali 3:1.

Z kolei w meczach, które rozpoczęły się o godz. 21.00, mogliśmy oglądać Matty'ego Casha i Szymona Włodarczyka. Prawy obrońca zagrał cały mecz w barwach Aston Villi i przyczynił się do zwycięstwa z Ajaksem Amsterdam 3:0. Najpierw fenomenalną główką po rzucie rożnym popisał się Ollie Watkins, a potem po składnej akcji podwyższył Leon Bailey. Wynik w końcówce podwyższyli jeszcze Jhon Duran i Moussa Diaby. Z kolei Włodarczyk wyszedł w pierwszym składzie Sturmu Graz przeciwko Lille. Austriacy mieli do odrobienia aż trzy bramki starty z pierwszej części rywalizacji. Zdołali jednak tylko zremisować 1:1 i pożegnali się z pucharami.

Piękna akcja i gol Michała Skórasia. Pogromcy Legii odpadają z LKE

O awans bili się także pogromcy Legii Warszawa a 1/16 finału, a więc norweskie Molde. Choć u siebie wygrali z Club Brugge 2:1, w rewanżu musieli uznać wyższość Belgów. Po dwóch trafieniach Andreasa Skova Olsena przegrywali już 0:2. W 67. minucie na murawie zameldował się Michał Skóraś i już po czterech minutach odwdzięczył się trenerowi. Po samotnym rajdzie wpadł w pole karne i huknął przy bliższym słupku. Tym samym ustalił wynik na 3:0.

Najwięcej emocji niespodziewanie dostarczyła rywalizacja Maccabi Tel Aviv z Olympiakosem Pireus. W pierwszym meczu w Grecji lepsze i to zdecydowanie było Maccabi. Wygrało 4:1. W rewanżu role się odwróciły. Po pierwszej połowie Olympiakos prowadził 3:0, ale po przerwie gola kontaktowego z karnego zdobył Eran Zahavi. Na to Grecy odpowiedzieli przepięknym uderzeniem Ayouba El Kaabiego. Po dalekiej wrzutkę w pole karne popisał się skuteczną przewrotką i ustalił wynik na 4:1. Tym samym doprowadził do dogrywki. W niej również znacznie lepszy był Olympiakos. W 93. minucie piątego gola strzelił Stevan Jovetić, a 10 minut później Youseff El Arabi dobił gospodarzy i mecz zakończył się wynikiem 1:6.

Ćwierćfinały Ligi Konferencji odbędą się 11 i 18 kwietnia. Pary poznamy podczas losowania w piątek 15 marca.

Wyniki 1/8 finału Ligi Konferencji Europy: