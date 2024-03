Historyczny mecz w Lidze Europy! Drużyna Polaka pobiła rekord

W ostatnich dwóch dniach poznaliśmy wszystkie drużyny, które zagrają w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, więc przyszła pora na wyłonienie najlepszej ósemki w Lidze Europy. O 18:45 rozpoczęto cztery spotkania, z czego w dwóch z nich kwestia awansu została rozstrzygnięta właściwie w pierwszym spotkaniu 1/8 finału.

Faworyci nie zawiedli i meldują się w ćwierćfinale Ligi Europy

West Ham United z Łukaszem Fabiańskim w bramce przed własną publicznością musiał odrobić jednobramkową stratę z Freiburga. Ta sztuka udała się już w dziewiątej minucie po trafieniu Lucasa Paquety. W 32. minucie gola dołożył Jarred Bowen i piłkarze Davida Moyesa mogli w pełni kontrolować wydarzenia na Stadionie Olimpijskim w Londynie. Ostatecznie wygrali aż 5:0 i awansowali do ćwierćfinału Ligi Europy. To zarazem największa wygrana West Hamu w historii występów w europejskich pucharach.

Z kolei Benficę czekało niełatwe zadanie, gdyż u siebie zremisowała 2:2 z Glasgow Rangers. W Szkocji natomiast kibice mogli obejrzeć niezwykle wyrównane spotkanie, które goście wygrali 1:0 po golu Rafy Silvy w 66. minucie. Jego trafienie było długo analizowane przez VAR w celu sprawdzenia, czy nie było spalonego. Tego jednak się nie dopatrzono i portugalski zespół mógł świętować awans do najlepszej ósemki Ligi Europy.

Co zaś się tyczy dwóch pozostałych spotkań, to AC Milan "przejechał się" po Slavii Praga. Jak przed tygodniem, tak i teraz czeski zespół kończył mecz w osłabieniu. "Rossoneri" wygrali 3:1, a absolutną ozdobą tego spotkania był przepiękny gol Rafaela Leao. - Coś nieprawdopodobnego. To jest niezwykle przykry wieczór dla każdego kibica Slavii - opisywał to spotkanie Rafał Wolski.

Olympique Marsylia za to musiał bronić na wyjeździe wygranej 4:0 z pierwszego meczu z Villarrealem. Piłkarze Marcelino od początku rzucili się na rywala i w 54. minucie prowadzili 2:0! W 88. minucie strzelili trzeciego gola i niemożliwe powoli stawało się możliwe. Jednak w doliczonym czasie gry piłkarze z Marsylii przeprowadzili jedną, kluczową akcję, strzelili gola i zakończyli kwestię dwumeczu. Było 3:1 dla Villarrealu i 5:3 w dwumeczu dla gości z Francji.

Wyniki pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Europy:

Glasgow Rangers - Benfica 0:1 (2:3)

0:1 (2:3) Slavia Praga - AC Milan 1:3 (3:7)

1:3 (3:7) Villarreal - Olympique Marsylia 3:1 (3:5)

3:1 (3:5) West Ham United - SC Freiburg 5:0 (5:1)

Pozostałe cztery spotkania rewanżowe w 1/8 finału rozpoczną się o godzinie 21:00.