AS Roma już po pierwszym meczu jest bardzo blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Europy. W czwartek na Stadio Olimpico w Rzymie rozbiła Brighton aż 4:0 po bramkach Dybali, Lukaku, Manciniego i Cristante. Angielscy fani nie będą dobrze wspominać tego wyjazdu z jeszcze jednego powodu. W ich stronę w trakcie meczu poleciały m.in. butelki, a dwóch kibiców mocno ucierpiało.

Skandal przed mecze LE. Dwóch kibiców Brighton napadniętych. Trafili do szpitala

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem na ulicach Rzymu rozegrały brutalne sceny. Jak donosi Sky Sports, dwóch kibiców Brighton w wieku 27 i 28 lat zostało napadniętych i obrabowanych przez grupkę siedmiu miejscowych chuliganów. Mężczyznom zadano też ciosy nożem, ale na szczęście zdołali schronić się przed napastnikami w jednej z restauracji, a jej pracownik wezwał służby ratunkowe. Obaj trafili do szpitala.

Rany nie były bardzo poważne i jeszcze tego samego dnia zostali wypisani. Sprawą zajęła się już włoska i brytyjska policja. - Udzielamy pomocy dwóm Brytyjczykom, którzy zostali zaatakowani w Rzymie i jesteśmy w kontakcie z lokalnymi władzami - przekazało Sky Sports brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych.

Brighton reaguje po skandalu w Rzymie. W ruch poszły butelki. "Zgłosiliśmy to do UEFA"

Spokojnie nie było także w trakcie spotkania. W sektorze gości znalazło się ok. 3,5 tys. kibiców Brighton, którzy notorycznie byli nękani przez fanów gospodarzy. Co rusz ciskali w ich stronę różnymi przedmiotami. Na wydarzenia na trybunach ostro zareagował angielski klub, który wydał specjalny komunikat. - Jesteśmy świadomi butelek, monet i zapalniczek rzucanych przez kibiców gospodarzy w stronę gości. Zgłosiliśmy to do UEFA i włoskiej policji i poprosiliśmy o podjęcie natychmiastowych działań - czytamy we wpisie na platformie X.

Rewanż pomiędzy Brighton a Romą odbędzie się za tydzień w czwartek 14 marca na Amex Stadium. Początek o godz. 21:00.