Z Polaków tylko Szymański może być zadowolony. Ale nie do końca [WIDEO]

Za nami pierwsze mecze 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W spotkaniach o godzinie 18:45 AS Roma rozbiła Brighton 4:0, a Bayer Leverkusen przedłużył niesamowitą passę meczów bez przegranej, remisując z Karabachem Agdam 2:2, chociaż przegrywał do przerwy 0:2. Z polskich akcentów to blisko gola była Michał Skóraś, ale odgwizdana została pozycja spalona polskiego zawodnika.

Łukasz Fabiański z porażką w Lidze Europy

W pierwszym meczu 1/8 finału West Ham United zagrał na wyjeździe z Freiburgiem. Była to okazja do gry dla Łukasza Fabiańskiego, który w Premier League jest tylko rezerwowym. Polski bramkarz nie był specjalnie zapracowany, ale musiał skapitulować przy trzecim celnym strzale gospodarzy w 81. minucie. Ostatecznie West Ham przegrał 0:1.

Za to AC Milan miał niemałe problemy ze Slavią Praga, która grała niemal cały mecz w osłabieniu. Ostatecznie gospodarze wygrali 4:2, a ozdobą spotkania był gol gości autorstwa Davida Doudery. Z kolei Olympique Marsylia już w pierwszym meczu - wydaje się - rozstrzygnął losy dwumeczu. Marsylczycy rozbili u siebie Villarreal 4:0.

Wyniki meczów 1/8 finału Ligi Europy:

AC Milan - Slavia Praga 4:2

Benfica Lizbona - Glasgow Rangers 2:2

Olympique Marsylia - Villarreal 4:0

SC Freiburg - West Ham United 1:0

Tomasz Kędziora z porażką, a Sebastian Szymański z wygraną w Lidze Konferencji Europy

Za to w LKE PAOK z Tomaszem Kędziorą w składzie przegrał 0:2 na wyjeździe z Dinamem Zagrzeb. Lepiej poszło Sebastianowi Szymańskiemu i jego Fenerbahce. Ekipa ze Stambułu wygrała na boisku Royale Union SG 3:0 i ma niemalże pewny awans do ćwierćfinału. Szymański był na boisku przez 77 minut i nie zaliczył udziału przy trafieniach swojego zespołu.

Wyniki meczów 1/8 finału Ligi Konferencji Europy:

Dinamo Zagrzeb - PAOK 2:0

Maccabi Hajfa - Fiorentina 3:4

Royale Union SG - Fenerbahce 0:3

Servette FC - Viktoria Pilzno 0:0

Mecze rewanżowe zostaną rozegrane dokładnie za tydzień - w czwartek 14 marca.