Legenda wróciła. Dała drugie życie gigantowi i odmieniła reprezentanta Polski

Jose Mourinho pracował w Romie niemal trzy pełne sezony. Portugalczyk dał Rzymowi pierwsze trofeum od czternastu lat, a zwycięstwo w Lidze Konferencji fani fetowali niczym triumf w Lidze Mistrzów. Na Stadio Olimpico regularnie pojawiał się komplet kibiców, ale sielanka w końcu się skończyła: w pierwszych sześciu meczach sezonu Roma wygrała tylko raz, a po styczniowej porażce z Milanem 1:3 Mourinho musiał odejść.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentant Polski zmienił klub i ma problem

Włoskie media podawały, że Mourinho poczuł się zdradzony przez Romę na tyle, że oddał Lorenzo Pellegriniemu, a więc kapitanowi drużyny, pierścień, który otrzymał od piłkarzy po triumfie w rozgrywkach Ligi Konferencji.

Roma musiała jednak ratować sezon, ponieważ główny cel, czyli powrót do Ligi Mistrzów, zaczął odjeżdżać. I tu klubowe władze zaskoczyły ponownie, bo jeszcze przed oficjalnym zwolnieniem Mourinho media pisały o angażu Antonio Conte lub Thiago Motty z Bolonii, czyli rewelacji sezonu Serie A. Ale wybór padł na klubową legendę, czyli Daniele De Rossiego.

Legendę, dodajmy, która do tej pory nie miała wielkiego doświadczenia w karierze trenerskiej. W latach 2021-2022 De Rossi był jednym z asystentów Roberto Manciniego w reprezentacji Włoch. W sezonie 22/23 De Rossi poprowadził SPAL w 17 meczach i wygrał trzy z nich i został zwolniony po czterech miesiącach. - Kiedy patrzę na chłopców, którzy siedzą w szatni przed meczem i odpalają Instagrama, to chcę wyjąć kij baseballowy i powybijać im zęby - mówił De Rossi o nowym pokoleniu piłkarzy, gdy sam jeszcze biegał po boisku. Teraz stara się je zrozumieć już jako trener. Szerzej o karierze De Rossiego pisaliśmy na Sport.pl.

Od ogromnych obaw do ekstazy. "Dał graczom swobodę"

Gdy Roma ogłaszała angaż De Rossiego do końca sezonu, wśród kibiców zapanowała obawa. Jako piłkarz zagrał on ponad 600 meczów w żółto-czerwonej koszulce i był głównym kapitanem po zakończeniu kariery przez Francesco Tottiego, ale nie miał doświadczenia jako szkoleniowiec. A Roma jest miejscem, w którym jest ogromna presja, łatwo się sparzyć. Ewentualne niepowodzenie mogłoby wywołać niepożądane rysy na pomniku De Rossiego po tej stronie Rzymu. DDR chciał jednak zaryzykować, czując, że szansa może się już nie powtórzyć.

- Głównie obawy dotyczyły wieku De Rossiego i braku doświadczenia. Daniele w tym roku skończy 41 lat. W związku z tym było widać pewne zakłopotanie, tym bardziej że De Rossi miał zastąpić doświadczonego trenera z sukcesami. De Rossiego trzeba zaś określać nowicjuszem, który jest dopiero na początku swojej drogi w roli szkoleniowca - tłumaczy nam Lorenzo Latini, dziennikarz "Il Romanista".

Pewne było, że zmiana trenera wywoła pozytywną zmianę w szatni. Gdy De Rossi był zwalniany ze SPAL, piłkarze za nim płakali, co ujawnił Radja Nainggolan, też mocno związany z Romą. I szybko można było zauważyć, że szatnia Romy od razu stanęła za De Rossim. O tym świadczy m.in. reakcja Dybali po golu na 2:1 w meczu z Torino (mecz ostatecznie wygrany przez Romę 3:2), który chciał świętować trafienie właśnie z trenerem. - Jeśli ruszymy na rywali jak sępy, to jesteśmy silni. Przegramy wiele meczów, jak będziemy grać wolno w ataku pozycyjnym - mówił De Rossi, opowiadając o swojej idei.

Za czasów Mourinho Roma grała głównie w formacji 3-4-2-1, natomiast De Rossi postanowił zestawić drużynę w ustawieniu 4-3-3 bądź 4-2-3-1. Szczególnie na tej zmianie zyskał Pellegrini, który miał za sobą słabsze i trudniejsze miesiące. Pod wodzą nowego trenera odżył. Ważnym transferem okazał się Angelino, którego udało się wypożyczyć z RB Lipsk. Hiszpan bez trudu wywalczył miejsce na boku defensywy. Ważny w układance jest też Stephan El Shaarawy, z którym miejsce w składzie rywalizuje Nicola Zalewski.

- De Rossi odkrył na nowo w Pellegrinim błyskotliwość i przypomniał mu, jak strzelać gole. To zdecydowanie największe odrodzenie w całym zespole. Dybala zyskał też większą swobodę, co znajduje odzwierciedlenie w liczbach, bo strzelił osiem goli w dziewięciu meczach. Dobrze wygląda współpraca Pellegriniego z Leandro Paredesem i Bryanem Cristante. Przez to mniej miejsca ma Edoardo Bove, co pewnie może martwić kibiców - dodaje Latini.

Jak gra Roma za De Rossiego? Głównym celem jest szybkie rozgrywanie piłki i dominacja, co przekłada się na liczbę tworzonych sytuacji. Po porażce 2:4 z Interem Mediolan trener opowiadał, że Roma chce grać dobrą piłkę i nie może pozwalać sobie na obniżenie gardy. - Jestem wyznawcą Luciano Spallettiego. Kiedy byliśmy chwaleni, bo graliśmy dobrze, ale przegraliśmy, to on mówił, że nie ma czego chwalić i trzeba pracować nad pewnymi udoskonaleniami. I podobnie ja uważam. Jeśli będziemy zadowoleni po porażce, to jest to najlepszy przepis na to, by popaść w przeciętność - przekazał De Rossi. W Romie nie ma miejsca na bylejakość.

- Z pewnością mogę powiedzieć, że De Rossi gra bardziej proaktywnie i ofensywnie, zestawiając go z filozofią Mourinho. W niektórych meczach także korzystał z trójki środkowych obrońców, ale zwykle ustawia zespół w 4-3-3. De Rossi chce, by jego drużyna grała na jeden kontakt, kombinacyjnie, a przy tym otwarcie i mniej defensywnie. Przyjemnie się to ogląda - podkreśla dziennikarz "Il Romanista".

De Rossi do tej pory przegrał tylko jeden mecz i to z drużyną, która jest we Włoszech nie do zatrzymania. Na tym etapie ma średnią 2,44 pkt na spotkanie, a jego zespół strzelił 26 goli, tracąc 13. Roma za kadencji De Rossiego zdobyła 15 punktów w pierwszych sześciu meczach Serie A, co jest drugim wynikiem w historii klubu w erze trzech punktów za zwycięstwo. Lepszy wynik miał tylko Rudi Garcia, który zdobył komplet punktów (18/18 pkt) w sezonie 13/14. Spośród trenerów wchodzących do Romy w trakcie sezonu, nikt nie miał lepszych wyników od De Rossiego.

- De Rossi dostosował się do wymagań Romy, dał graczom swobodę. Roma jest teraz drużyną mniej uzależnioną od pomysłów trenera. Mourinho bardziej dbał o siebie, niż o drużynę, o czym świadczy fakt, że krytykował i zawodników, i sam klub - stwierdził Luciano Moggi, były dyrektor generalny Juventusu, który w ten sposób tłumaczy tak dobre wyniki Romy.

Kontrakt De Rossiego z Romą jest ważny do końca tego sezonu. Czy istnieje szansa na to, że legenda dostanie szansę budowania całego projektu w kolejnych latach? - Na razie nie ma rozmów o przedłużeniu kontraktu, a władze Romy czekają na rozwój wydarzeń i jak ten sezon się zakończy. Z pewnością nadzieje na miejsce w czołowej czwórce wzrosły, ale to nie daje pewności, że De Rossi dostanie nowy kontrakt - wyjaśnia nam Latini.

Roma jest na dobrej drodze, by wywalczyć awans do Ligi Mistrzów. Dzięki świetnym wynikom włoskich drużyn piąte miejsce na koniec sezonu, a tu dziś znajduje się Roma, może dać miejsce w LM. Dodatkowo rozgrywki przejdą gruntowną zmianę, a faza grupowa będzie się odbywać od sezonu 24/25 w systemie szwajcarskim. Ostatni sezon Ligi Mistrzów z Romą to rozgrywki 18/19, gdzie w 1/8 finału lepsze okazało się FC Porto, eliminując Włochów dopiero po dogrywce. Sezon wcześniej Roma dotarła najdalej w historii, bo grała w półfinale przeciwko Liverpoolowi (6:7 w dwumeczu).

Na pewno Roma ma też chrapkę na to, by powalczyć o jak najlepszy wynik w Lidze Europy. W 1/8 finału rywalem zespołu De Rossiego będzie Brighton Roberto De Zerbiego, a więc dobrego przyjaciela DDR-a. mecz rozpocznie się w najbliższy czwartek o godz. 18:45. Roma nie stoi na straconej pozycji.

Cztery miesiące legendy na zapleczu. Zachwycił Polaka. "Dużo u nas zmienił"

Patryk Peda, który pracował z De Rossim przez kilka miesięcy w SPAL, nie ukrywa, że to trener z ciekawym spojrzeniem na futbol. Choć nie miał łatwego startu w klubie, bo gdy chciał wejść do gierki z zawodnikami podczas jednego z pierwszych treningów, to... naderwał łydkę. - Widać, że De Rossi rozumie piłkę. Od początku bardzo dużo u nas zmienił. Przyszedł i od razu przeszliśmy na inne ustawienie, staramy się utrzymywać więcej przy piłce, nie wybijać jej. To duża zmiana. Wcześniej szukaliśmy podań za plecy obrońców. Teraz jest inne nastawienie. Treningi są przeprowadzane w nowoczesnym stylu. Utrzymujemy się przy piłce i staramy się cały czas grać - opowiadał reprezentant Polski w wywiadzie dla portalu calciomerito.pl.

- Po meczach zdarzało się, że trener pisał mi wiadomość i czułem, czego ode mnie oczekuje. Na analizach pokazywał plusy, minusy. Z czasem zaczynał też coraz więcej ode mnie wymagać. Jak wcześniej mówił, że zrobiłem coś dobrze, tak potem mówił to samo i dodawał, że mogłem zrobić więcej, np. utrzymać piłkę w boisku, bo miałem na to opcję. To mnie rozwijało - dodawał Peda w rozmowie z weszlo.com.

Wielka zmiana u Zalewskiego pod nowym trenerem. To dobre wieści dla Probierza

Zmiana trenera w Romie jest też istotna z perspektywy Nicoli Zalewskiego. Za czasów Mourinho Polak grał jako wahadłowy, ale z różnym skutkiem. Często brakowało mu liczb, były też zastrzeżenia co do jego gry w defensywie. Nie brakowało oczywiście też pochwał. Zalewski zaczął grać na tej pozycji także w reprezentacji, a w trakcie listopadowego zgrupowania, już u Michała Probierza, zachwycał swoją grą. Teraz w Romie jednak jest głównie rezerwowym, a jeśli pojawia się na boisku, to gra wyżej i jest skrzydłowym.

Do tej pory Michał Probierz mówił, że Polska skrzydłowymi nie stoi, a jedynym wyróżniającym się zawodnikiem na tej pozycji jest Kamil Grosicki z Pogoni Szczecin. Zalewski sam nie ukrywa, że czuje się dużo lepiej na skrzydle czy jako ofensywny pomocnik (z wł. trequartista).

- Przyjście De Rossiego to zdecydowanie dobra wiadomość dla Zalewskiego. Nicola bardziej pasuje swoją charakterystyką do roli skrzydłowego, jest szybki i potrafi wejść w drybling. Trudniej sobie teraz wyobrazić powrót Nicoli na wahadło. De Rossi widzi w Polaku skrzydłowego albo ofensywnego pomocnika. To rola, którą odgrywał w Primaverze i innych zespołach młodzieżowych Romy - kończy naszą rozmowę Latini.