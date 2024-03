Molde wbija szpilkę Legii po LKE. Wystarczyło jedno zdjęcie

Po pierwszym meczu rozgrywanym w Norwegii kibice Legii mogli mieć nadzieję. Choć zagrali fatalną pierwszą połowę, to jednak do Polski wrócili z porażką 2:3. Niewielkie straty zdawały się być możliwe do odrobienia, ale rewanż przy Łazienkowskiej 3 pozbawił gospodarzy złudzeń.

Molde wbija szpilkę Legii. Wymowne barwy

Z meczu zapamiętane zostały błędy defensywy i krytykowanego zewsząd Kacpra Tobiasza. W pamięci z pewnością utkwić mogła oprawa, przygotowana przez najbardziej zagorzałych kibiców Legii. Nie mogli oni zasiąść na Żylecie, czyli swojej tradycyjnej trybunie. Zamiast tego przygotowali oprawę, która była skierowana naprzeciwko kamery telewizyjnej. Przedstawiała ludzika LEGO z wymownym napisem nienadającym się do parlamentarnego przetłumaczenia.

To właśnie element ogromnej flagi kibiców Legii wykorzystało Molde do promocji swojego kolejnego meczu w europejskich pucharach. Już 7 marca o 18:30 Norwegowie, na własnym terenie, rozegrają pierwsze spotkanie 1/8 finału LKE. Zmierzą się z belgijskim Club Brugge.

We wpisie na portalu X, który zapowiada to spotkanie napisano: "Takie noce! Do czwartku w sprzedaży 5500 biletów! 18:45 dzieje się na Aker Stadionie! Pospiesz się i zabezpiecz swój bilet, bo najlepsze miejsca szybko się wyprzedają".

Do warstwy tekstowej dołączono zdjęcie z rewanżowego meczu z Legią. Widzimy na nim piłkarzy Molde na tle wspomnianej wyżej oprawy kibiców Legii. Problem w tym, że ludzik LEGO, który na fladze miał czarne okulary i ubrany był w białą koszulkę z "elką" na piersi, w wersji norweskiej przywdziewa niebieski trykot, a jego twarz jest cała żółta. To jasna aluzja do barw Molde. Piłkarze tego klubu grają właśnie w ciemnoniebieskich barwach.

Molde dopiero na początku kwietnia zainauguruje sezon ligi norweskiej. W pierwszej kolejce Eliteserien zagra ze Stroemsgodset Toppfootball. Legia już w najbliższą sobotę w kolejnym meczu Ekstraklasy podejmie Pogoń Szczecin.