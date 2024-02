Gigantyczna burza wokół Tobiasza. Probierz wysłał mu jednoznaczną wiadomość

Kacper Tobiasz zawiódł w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Już w pierwszym meczu przeciwko Molde popełnił sporo błędów, z których bezlitośnie korzystali rywale. Legia Warszawa przegrała 2:3, a na bramkarza spadła krytyka. Miał on jednak szansę do rehabilitacji już tydzień później, w rewanżu. Tyle tylko, że i tym razem zawiódł. Już w 2. minucie popełnił koszmarny błąd, po którym piłka zatrzepotała w siatce. Podobnie postąpił w 20. minucie i ostatecznie ekipa Kosty Runjaicia poniosła kolejną porażkę (0:3), odpadając z europejskich pucharów.

Kacper Tobiasz i jego rodzina ofiarami hejtu. Michał Probierz okazał im wsparcie

W mediach momentalnie rozgorzała burza, a fani szybko znaleźli kozła ofiarnego tego dwumeczu. Został nim właśnie golkiper stołecznej drużyny. "Wystawianie go po meczu w Molde już było sabotażem", "Tobiasz musi mieć grube kwity na Kostę. Pewnie kiedyś ktoś to odkryje" - ironizowali eksperci. Jak się okazuje, nieprzyjemności z powodu słabego występu miał nie tylko bramkarz, ale i jego rodzina, co ujawnił Sebastian Staszewski.

Jak przekazał dziennikarz, na rodzinę Tobiasza spadła fala hejtu i bliscy piłkarza zaczęli dostawać niepokojące wiadomości. "Z Molde Kacper Tobiasz nie zagrał wielkich zawodów, każdy ma prawo tak uważać. Ale słyszę, że od wczoraj w wiadomościach do jego rodziców, siostry czy dziewczyny wylewa się cuchnący szlam. Ludzie piszą, że ich syn jest taki, że brat owaki, żeby spierd… Generalnie: syf. A rodzina przeżywa to podwójnie" - podkreślał Staszewski. Dziennikarz TVP Sport zaapelował więc do fanów, by spuścili z tonu.

"Każdy kibic ma prawo do krytyki, tym bardziej po porażce, ale trwa lincz, jakby Legia Warszawa spadła z ligi. A przecież stołeczni odpadli z pucharów z miejsca, do którego żadna polska drużyna - poza Lechem Poznań - dawno nie doszła. Warto więc o tym pamiętać i wrzucić na luz" - dodawał.

Publiczne wsparcie Tobiaszowi okazała też ważna postać ze świata polskiego futbolu. Mowa o Michale Probierzu. Selekcjoner reprezentacji Polski stanął w obronie golkipera, publikując dość wymowny wpis na X (dawniej Twitter).

Probierz z ważną wiadomością do Tobiasza i jego rodziny. "Trzeba sobie radzić w trudnych momentach"

"Kacper przez 14 miesięcy pracy z Tobą poznałem Cię jako super człowieka i bramkarza. Dla Ciebie i rodziny dużo wsparcia a w sporcie trzeba sobie radzić w trudnych momentach" - podkreślał Probierz. Dodał też wspólne zdjęcie z bramkarzem z jednej z konferencji prasowych młodzieżowej kadry Biało-Czerwonych.

Trener miał okazję prowadzić Tobiasza właśnie w reprezentacji U-21. To pod jego okiem zadebiutował. Teraz Probierz jest selekcjonerem seniorskiej kadry, w której golkiper nie miał jeszcze okazji wystąpić. I wydaje się, że jak na razie ma na to małe szanse. Tym bardziej że szkoleniowiec ma duże pole wyboru jeśli chodzi o tę pozycję.

Teraz Legii pozostała już walka tylko na jednym froncie - w ekstraklasie, gdzie Tobiasz jest podstawowym wyborem Runjaicia. Wystąpił w 20 meczach, tracąc 23 gole i osiem razy zachowując czyste konto. Szanse na polepszenie statystyk i zmazanie plamy będzie miał najprawdopodobniej w niedzielę, kiedy to Legia zagra z Koroną Kielce.