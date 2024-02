Tomaszewski grzmi po blamażu Legii. Wskazał winnych. "W 90 procentach"

Legia Warszawa w fatalnym stylu odpadła w czwartek z Ligi Konferencji Europy. Po porażce wyjazdowej 2:3 przegrała również na własnym stadionie z norweskim Molde aż 0:3. Od razu po spotkaniu zaczęło się szukanie winnych. Na ten temat wypowiedział się także Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Jan Tomaszewski nie miał złudzeń. Wskazał palcem winnego blamażu Legii. "Cała Polska widziała"

Legendarny bramkarz nieco zaskoczył, bo bez zawahania wskazał na trenera Legii Kostę Runjaicia i jego sztab. - Oczywiście, był to blamaż Legii, ale w 90 procentach była to kompromitacja i blamaż sztabu szkoleniowego Legii Warszawa. 10 procent to zawodnicy i prezes Mioduski. Cała Polska widziała pierwszy mecz. Cała Polska widziała pierwszą połowę tego meczu i cała Polska futbolowa stwierdziła, że trener Legii nie trafił ze składem - stwierdził.

Po przerwie Runjaić dokonał jednak czterech zmian i z wyniku 0:3 w pierwszym spotkaniu zrobiło 2:3. W drugim ponownie miał problemy z ustawieniem pierwszej jedenastki. Po wszystkim narzekał na konferencji prasowej na brak wzmocnień w zimowym oknie transferowym i rozregulowanie środka pola po odejściu Bartosza Slisza.

Tomaszewski zaczął mówić o Tobiaszu. "Wychodzi i udaje twardziela"

Mnóstwo kibiców za bolesną porażkę obwiniało z kolei bramkarza Kacpra Tobiasza, który w obu meczach fatalnie zachował się przy puszczonych bramkach. Tomaszewski poniekąd przyznał im rację, ale odpowiedzialność zrzucił na Runjaicia. - Pan trener nie wymienił najsłabszego ogniwa w tym nietrafionym składzie. Zdarza się każdemu. Jeśli pan trener nie wymienia bramkarza, który zawalił pierwsze dwie bramki i mówi, że jest wszystko w porządku... Ba, był mecz z Niepołomicami. Oni wygrywali 1:0 po tym, jak ta piłka latała przed nosem bramkarzowi i strzelili bramkę - zauważył.

Na Kacpra Tobiasza zaraz po blamażu z Molde spadła olbrzymia lawina hejtu. Zdaniem Tomaszewskiego problem zaczął się już wcześniej i trzeba było zareagować. - Tobiasz jest zawodnikiem przyszłościowym. To młody chłopak, przed nim jest kariera. Ale jest w nieprawdopodobnym dołku psychicznym. Kibice byli rozżaleni, jechali na niego. On wychodzi na mecz i udaje twardziela, ale w podświadomości ma tę krytykę kibiców. I co robi? W pierwszej minucie ma "asystę". I dla mnie w tym momencie mecz się skończył - podsumował.