Oto miejsce Legii w europejskim futbolu. Gigantyczny awans!

Legia Warszawa w czwartek zakończyła przygodę z europejskimi pucharami w tym sezonie. Po wyjazdowej porażce z Molde 2:3, w Warszawie nie tylko nie zdołała odrobić strat, ale w jeszcze gorszym stylu przegrała 0:3. Udział w Lidze Konferencji zakończyła na 1/16 finału i już na pewno nie poprawi swojego dorobku, ani pozycji polskiej ligi w rankingu UEFA. Choć i tak zrobiła na tym polu dobrą robotę.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Niewiński z brązowym medalem PŚ w short tracku w Gdańsku. "To był mój cel"

Legia Warszawa pnie się w górę. Awans o 45 miejsc. Brawo, brawo!

Jak informowaliśmy na Sport.pl, mimo klęski z Molde Polska utrzymała 20. pozycję w rankingu ligowym. Spora w tym zasługa występów Legii w fazie grupowej, gdzie regularnie dokładała punkty za zwycięstwa w pojedynczych meczach. W rankingu klubowym ekipa ze stolicy również nie ma się czego wstydzić. W tym momencie zajmuje 89. miejsce, a to spory awans względem poprzedniego sezonu.

Wcześniej Legia plasowała się na 134. pozycji, a więc 45 lokat niżej. Na jej dorobek składają się punkty za przechodzenie kolejnych pucharowych rund w pięciu ostatnich sezonach. Gdyby nie ostatnia kampania, byłby on niesłychanie skromny i wynosił raptem 9 punktów. Tylko za sam ten sezon zarobiła drugie 9 punktów, co w sumie daje ich 18.

Nie tylko Legia. Tak wygląda sytuacja polskich klubów w rankingu UEFA. Co to oznacza?

Legia nie jest jednak najwyżej sklasyfikowanym polskim zespołem. Trzy pozycje wyżej, a więc na 86. miejscu znalazł się Lech Poznań, który ma 19 punktów. Większość z nich poznaniacy zdobyli w zeszłym sezonie, dochodząc do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Dostali ich wówczas aż 14. Teraz dołożyli tylko dwa. Z kolei Raków Częstochowa z ośmioma punktami plasuje się na 163. miejscu. On również zaliczył duży przeskok, bo rok wcześniej zajmował 255. pozycję. Liderem rankingu jest Manchester City, a podium uzupełniają Bayern Monachium i Real Madryt.

Ranking klubowy UEFA (stan na 23 lutego 2024 r.):

1. Manchester City 143 pkt

2. Bayern Monachium 136 pkt

3. Real Madryt 125 pkt

4. PSG 110 pkt

5. Liverpool 107 pkt

...

85. Sheriff Tyraspol 20 pkt

86. Lech Poznań 19 pkt

87. Zoria Ługańsk

Malmoe FF 18,5 pkt

89. Legia Warszawa 18 pkt

90. Osasuna Pampeluna 17,322 pkt

...

163. Raków Częstochowa 8 pkt

Dlaczego ten ranking jest taki ważny? To od niego zależy rozstawienie w eliminacjach do europejskich pucharów. Lech i Legia prawdopodobnie mogą na nie liczyć w dwóch pierwszych runach el. do Ligi Mistrzów oraz trzech pierwszych w el. do Ligi Konferencji Europy (a przy korzystnym układzie nawet we wszystkich). Z kolei Raków ma szansę na rozstawienie tylko w pierwszej rundzie el. Ligi Mistrzów oraz drugiej el. Ligi Konferencji.