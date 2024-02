Wielkie hity w 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji? Oto koszyki. O której losowanie?

Legia Warszawa i Raków Częstochowa na dobre pożegnały się w tym sezonie z europejskimi pucharami. Piłkarze spod Jasnej Góry odpadli z Ligi Europy już po fazie grupowej. Legia nadal walczyła w 1/16 Ligi Konferencji Europy, ale w dwumeczu z norweskim Molde zaprezentowała się koszmarnie i w sumie przegrała aż 2:6. Mimo to emocji w fazie pucharowej nie zabraknie. Już w 1/8 finału szykują się wielkie hity.

Liga Europy: hitowe starcia już w 1/8 finału? Tak wygląda podział na koszyki

W czwartek późnym wieczorem poznaliśmy wszystkich uczestników kolejnej fazy rozgrywek. Jako ostatnia awans wywalczyła sobie AS Roma z Nicolą Zalewskim w składzie. Po rzutach karnych pokonała Feyenoord Rotterdam, a Polak wykorzystał decydującą jedenastkę. Teraz włosi czekają na kolejnego rywala. Poznają go już w piątek 23 lutego, kiedy to w szwajcarskim Nyonie odbędzie się uroczyste losowanie. Na kogo może trafić?

W losowaniu będzie obowiązywał podział na dwa koszyki. W pierwszym znajdą się wszyscy zwycięzcy grup Ligi Europy, którzy wywalczyli automatyczny awans do 1/8 finału. W drugim zobaczymy te zespoły, które wygrały rywalizację w 1/16 finału (wcześniej zajęły drugie miejsce w grupie LE lub trzecie w grupie Ligi Mistrzów). Pary nie będą mogły utworzyć kluby z tego samego koszyka, ani z tego samego kraju. Oznacza to, że może dojść do takich hitów, jak Roma - Liverpool, czy Benfica Lizbona - Bayer Leverkusen.

Liga Europy: 1/8 finału - zespoły rozstawione:

Atalanta Bergamo

Brighton&Hove Albion

Bayer Leverkusen

FC Liverpool

Rangers FC

Slavia Praga

Villarreal

West Ham United

zespoły nierozstawione:

AC Milan

Benfica Lizbona

SC Freiburg

Karabach Agdam

AS Roma

Olympique Marsylia

Sporting CP

Sparta Praga

Kiedy i losowanie par 1/8 finału Ligi Europy i Ligi Konferencji? Kto z kim zagra?

Na podobnej zasadzie rozlosowane będą pary 1/8 finału Ligi Konferencji. Zwycięzcy grup trafią na zespoły, które awans wywalczyły przez 1/16 finału (a więc z drugich miejsc w grupach Ligi Konferencji lub z trzecich miejsc w Lidze Europy). W tym wypadku ciekawie wyglądałoby zestawienie Fenerbahce Sebastiana Szymańskiego z Olympiakosem czy Aston Villi z Ajaxem.

Liga Konferencji Europy: 1/8 finału - zespoły rozstawione:

Aston Villa

Club Brugge

Fenerbahce Stambuł

Fiorentina

LOSC Lille

Maccabi Tel-Aviv

PAOK Saloniki

Viktoria Pilzno

zespoły nierozstawione:

Ajax Amsterdam

Dinamo Zagrzeb

Maccabi Haifa

Molde

Olympiakos Pireus

Servette

Sturm Graz

Royale Union Saint-Gilloise

Losowanie grup Ligi Europy rozpocznie się o godz. 12:00, a Ligi Konferencji Europy - o godz. 13:00. Mecze 1/8 finału obydwu rozgrywek zaplanowane są na 7 i 14 marca.