Eksperci mówią jednym głosem po wielkiej klęsce Legii w Europie

Nie tak miała wyglądać wiosenna przygoda Legii Warszawa w europejskich pucharach. Stołeczny klub podchodził do rewanżu z Molde FK z wynikiem 2:3 i zapowiedziami odrobienia strat. Stało się jednak zupełnie inaczej i to norweski zespół prowadził po 20 minutach 2:0, cały mecz wygrał 3:0, a rywalizację w dwumeczu aż 6:2! To bardzo bolesna porażka dla Legii, której grę ocenili eksperci i dziennikarze w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

"Kompromitacja, wstydliwa postawa". Komentarze po meczu Legii Warszawa z Molde FK

"„Co wy robicie? Wy naszą Legię hańbicie!" - tylko to przebijało się przez przeraźliwe gwizdy po ostatnim gwizdku. 0:3. Fajna pucharowa przygoda Legii Warszawa kończy się kompromitacją" - ocenił ze stadionu przy Łazienkowskiej Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Gdy Legia wygrywała u siebie z Aston Villą, nie sądziłem, że koniec może wyglądać w ten sposób" - zauważył Marcin Gazda z Eleven Sports. W trzech poprzednich meczach LKE Legia ograła Aston Villę 3:2, Zrinjski Mostar 2:0 oraz AZ Alkmaar 2:0.

"Legia w porywającym stylu przeszła eliminacje do Ligi Konferencji. Pokonała świetną Aston Villę. Pięknie zrewanżowała się Alkmaarowi. To był zaj***sty piłkarski rollercoaster. Dwumecz z Molde do zapomnienia. I tak, ćwierćfinał Lecha w LK sprzed roku był czymś dużym" - podsumował Jan Mazurek z Weszło.

"Legia w Europie 2023/24: 25 goli straconych. Mocno przeciekało od początku, ale dało się to jeszcze pudrować - w dwumeczu z Molde to już wstydliwa postawa w defensywie. Do tego odejścia Slisza i Muciego. Rozegranie tego dwumeczu przez Runjaicia też pozostawia wiele do życzenia" - przeanalizował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

"Koniec pucharów, do widzenia. Fajnie się spędzało te środy i czwartki z polskimi klubami. Wobec Pogoni miałem zero oczekiwań, Lech się skompromitował. A Raków i Legia to podobne przypadki - narobili apetytów, było dobrze, ale już forma odpadnięcia kuriozalno-śmieszna" - to z kolei komentarz do gry polskich ekip w Europie autorstwa Damiana Smyka z Goal.pl.

"Jasne, wszystko na jakimś etapie kończyło się, ale chyba ani razu nie byłem tak przybity jak dziś. Nie chce mi się dłużej o tym pisać. Spokojnej nocy, dobrego weekendu. Gratulacje dla Molde" - podsumował gorzko Rafał Wolski z Viaplay Sport.

Po odpadnięciu Legii Warszawa Polska zajmuje 20. miejsce w rankingu klubowym UEFA. Za plecami jednak czają się Chorwaci, którym niewiele trzeba, żeby wyprzedzić nasz kraj.