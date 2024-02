Sceny w LE. Historyczny sukces 27. kraju w rankingu UEFA! [WIDEO]

Legia Warszawa kolejny raz bardzo zawiodła. W czwartek zmierzyła się z Molde w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Spotkanie zakończyło się zasłużonym zwycięstwem Norwegów 3:0. Tym samym ekipa z Warszawy pożegnała się z udziałem w europejskich pucharach.

Wielkie emocje w meczu Ajaksu. Oto komplet wyników Ligi Konferencji Europy

Tego samego dnia odbyły się również inne mecze tego etapu Ligi Konferencji Europy. Najwięcej emocji wzbudziło starcie Ajaksu z Bodo/Glimt. Holendrzy prowadzili 1:0 do 83. minuty, gdy stan rywalizacji wyrównał Patrick Berg i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. W niej decydującą bramkę zdobył Kenneth Taylor po pięknym uderzeniu. Tym samym Ajax awansował do 1/8 finału.

Bez większych problemów na tym etapie zameldował się również Sturm Graz. Były rywal Rakowa Częstochowa w pierwszym meczu pokonał Slovan Bratysława 4:1, a w rewanżu 1:0. W 65. minucie na boisku pojawił się Szymon Włodarczyk.

Komplet wyników 1/16 finału Ligi Konferencji Europy

Bodo/Glimt 1:2 Ajax Amsterdam

Dynamo Zagrzeb 1:1 Real Betis

Real Betis Łudogorec 0:1 Servette

Eintracht Frankfurt 1:2 Royale Union SG

Ferencvaros 0:1 Olympiakos

Legia Warszawa 0:3 Molde

Slovan Bratysława 0:1 Sturm Graz

Szalone mecze w Lidze Europy. Drużyna Polaka za burtą

W czwartek odbyły się także spotkania 1/16 finału Ligi Europy. W nich również nie zabrakło emocji. Karabach Agdam w pierwszym meczu tych rozgrywek pokonał 4:2 Sporting Braga. Portugalczycy w rewanżu zaprezentowali się z dobrej strony i doprowadzili do dogrywki, prowadząc 2:0. Karabach grał w osłabieniu, ale zdobył bramkę w 102. minucie. Rywale szybko odpowiedzieli jednak tym samym. Ostatnie słowo w tym meczu należało do zespołu z Azerbejdżanu. W doliczonym czasie gry gola na 2:3 strzelił Nariman Akhundzadze i zapewnił drużynie awans. Tym samym Karabach stał się pierwszą azerską ekipą, która zagra w 1/8 finału Ligi Europy. Azerbejdżan jest dopiero na 27. miejscu w rankingu UEFA.

Świetnie zaprezentowała się również Sparta Praga, która wykorzystała grę w przewadze i wysoko pokonała Galatasaray 4:1. Tym samym mimo porażki 2:3 w pierwszym meczu awansowała dalej.

Niesamowity przebieg miało spotkanie Freiburga z RC Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis. W rewanżu Lens prowadziło 2:0 i wydawało się, że dowiezie korzystny wynik do końca. Rzeczywistość okazała się jednak inna. Freiburg wyrównał dzięki dwóm golom Rolanda Sallaia i doprowadził do dogrywki. Ekipa z Niemiec ponownie zaskoczyła rywali, zdobywając zwycięską bramkę na 3:2. Tym samym wyeliminowała ich z dalszego udziału w rozgrywkach.

Duże problemy z Feyenoordem miała z kolei AS Roma. Oba mecze zakończyły się remisem 1:1 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Dodatkowe 30 minuty nie przyniosły jednak rozstrzygnięcia i kibice byli świadkami rzutów karnych. W nich bohaterem AS Romy został bramkarz Mile Svilar, który obronił dwie "jedenastki". Zespół z Rzymu finalnie wygrał 4:2. Decydującego karnego wykorzystał Nicola Zalewski.

Komplet wyników 1/16 finału Ligi Europy