Legia odpadła, ale zarobiła fortunę. To jest kosmos!

Legia Warszawa pozostała jedynym polskim klubem w europejskich pucharach. W grupie Legia pokazała charakter i awansowała z drugiego miejsca do fazy pucharowej, wyprzedzając AZ Alkmaar i Zrinjski Mostar. Tam w 1/16 finału zmierzyła się z norweskim Molde FK.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy sportu oszalały za padlem

Legia odpadła z LKE, ale zarobiła krocie. Taka kwota robi wrażenie

Pierwsze spotkanie odbyło się na terenie rywali. Piłkarze Legii Warszawa w pierwszej połowie wyglądali fatalnie i po 45. minutach schodzili do szatni przy wyniku 0:3. W drugiej części zawodnicy Runjaicia zdołali jednak strzelić dwie bramki kontaktowe, przez co marzenia o awansie nie zostały pogrzebane. W czwartek 22 lutego został rozegrany rewanżowy mecz, którego scenariusz był bardzo podobny do pierwszego starcia.

Norwegowie znów w pierwszej połowie szybko strzelili dwa gole, a Legia dopiero po przerwie zaczęła gonić wynik. Ostatecznie polska drużyna przegrała 0:2, a w dwumeczu poległa 5:2. Tym samym Legia pożegnała się z Ligą Konferencją Europy, jednak z finansowego punktu widzenia klub z pewnością nie ma na co narzekać.

Już za sam awans do europejskich rozgrywek klub Dariusza Mioduskiego ze wszystkimi bonusami zarobił aż 2,94 miliona euro. Za świetne występy w fazie grupowej, gdzie Legia odniosła cztery zwycięstwa i zdobyła 12 punktów, UEFA zasiliła konto warszawskiej drużyny kwotą dwóch milionów euro. Do tego należy dodać dodatkowe 325 tys. euro za zajęcie drugiego miejsca oraz bonus w wysokości 756,5 tys. euro za miejsce w rankingu UEFA. W tym momencie zarobki Legii Warszawa za udział w LKE wyniosły już nieco ponad 6 mln euro.

Po czwartkowej porażce z Molde FK w 1/16 finału do tej kwoty dodane zostały kolejne setki tysięcy euro. Za sam udział w pierwszym etapie fazy pucharowej LKE Legia wzbogaciła się o 300 tys. euro. Sprawia to, że w sumie za tegoroczne występy w europejskich pucharach klub Mioduskiego zgarnął około 6,3 miliona euro, czyli ponad 27,2 miliona złotych. Gdyby Legii udało się przejść norweskich rywali, wówczas na klubowe konto mogłoby wpłynąć dodatkowe 600 tys. euro.

Tak prezentują się premie w Lidze Konferencji