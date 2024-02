60 sekund wystarczyło. Dwóch winowajców pod ostrzałem. "Sabotaż"

W pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy Legia Warszawa przegrała 2:3 z Molde. Wówczas zawiódł między innymi Kacper Tobiasz, który popełnił dwa błędy przy golach. Rewanżowe starcie rozpoczęło się w czwartek o godzinie 21:00. I już od pierwszych minut sytuacja drużyny Kosty Runjaicia bardzo się skomplikowała. Molde błyskawicznie objęło prowadzenie i znów nie popisał się bramkarz Legii, który odbił piłkę tuż pod nogi rywala.

REKLAMA

Zobacz wideo Majdan: Ten film bardzo mocno gra na emocjach

Eksperci reagują na kolejną wpadkę Kacpra Tobiasza

Występ Tobiasza mocno skrytykowali dziennikarze. "Tobiasz musi mieć grube kwity na Kostę. Pewnie kiedyś ktoś to odkryje" - napisał Marcin Gazda z Eleven Sports.

"Być może Tobiasz ma duży potencjał, ale w tym momencie to jest najbardziej przereklamowany bramkarz w Ekstraklasie" - dodał Mariusz Bielski z Tygodnika WPROST.

Słów krytyki nie szczędził również Mateusz Ligęza z Radia ZET. "Tobiasz zwrot „surprise" wziął sobie za bardzo do serca. Wystawianie go po meczu w Molde już było sabotażem. Ja wiem, że były fajerwerki, ale po co mieć między słupkami tykającą bombę?" - czytamy.

"Nie no, żadna niespodzianka. Tobiasz znów wypluł piłkę pod nogi rywala, nic nowego" - stwierdził Przemysław Langier, nawiązując do oprawy kibiców Legii.

"Szybko się Tobiasz zameldował" - napisał Piotr Jagiełło.

Eksperci bardzo skrytykowali także ogólnie grę Legii Warszawa, która po pierwszej połowie przegrywa 0:2. "Kuriozalna jest gra w obronie Legii Warszawa. Zostawiając takie dziury, nie masz prawa myśleć o awansie do 1/8 Ligi Konferencji Europy. Molde brutalnie obnaża te słabe strony podopiecznych Kosty Runjaicia, o których mówi się od kilku miesięcy" - napisał Radosław Laudański z portalu Meczyki.pl.

"Przecież ten gol Molde to podobny schemat z zeszłego tygodnia - długa piłka sprawiająca, że obrona głupieje, bramkarz źle odbija i sytuacja gotowa. Niepojęte, że znowu się dali na to złapać" - dodał Marcin Jaz ze Sport.pl.

"Deja vu" - skwitował Michał Pol.