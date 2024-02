Po pół godziny pierwszego meczu nikt nie spodziewał się, że rewanż będzie aż tak elektryzował. Legia w Molde zaczęła bowiem od wyniku 0:3, ale w drugiej połowie odrobiła część strat, przegrywając na koniec "tylko" 2:3. Cel więc był jasny - w Warszawie zwyciężyć i awansować do kolejnej rundy.

Legioniści, z uwagi na sankcje nałożone przez UEFA, nie mogli w czwartek liczyć na wsparcie "Żylety". Na trybunie najzagorzalszych fanów tym razem mogły pojawić się jedynie dzieci w liczbie ośmiu tysięcy.

Dzwon w pierwszej minucie. A potem było jeszcze gorzej

Trener Runjaić w wywiadzie przedmeczowym obiecał szybką bramkę. I słowa poniekąd dotrzymał... Piłka po raz pierwszy do bramki wpadła już po 60 sekundach gry, ale wyciągać ją musiał bramkarz gospodarzy Kacper Tobiasz. Lewym skrzydłem urwał się gracz Molde Marcus Andre Kaasa, który otrzymał podanie za linię obrony. Jego zagranie wzdłuż bramki sparował golkiper Legii, ale wykonał to wprost pod nogi Fredrika Gulbrandsena. Norweski napastnik po raz trzeci w tym dwumeczu skarcił ekipę z Warszawy. Defensywa gospodarzy nie zachowała się najlepiej - zwłaszcza Radovan Pankov - ale też znów można było mieć spore zastrzeżenia do zachowania Tobiasza.

Legia próbowała się otrząsnąć, ale jej ataki nie były zbyt konkretne. Strzały głową oddawali Tomas Pekhart czy Pankov, z dystansu uderzał Josue, ale żaden nawet nie leciał w pobliże bramki gości. W 20. minucie sytuacja ze złej zmieniła się w tragiczną. Pierwotnie graczom Molde nie udało się oddać strzału i piłka tylko przeszyła pole karne Legii, ale goście kontynuowali atak. Po technicznym uderzeniu z dystansu Kacpra Tobiasza uratował jeszcze słupek, ale piłka trafiła pod nogi Magnusa Wolffa Eikrema, który dograł na piąty metr. Tam Eirik Hestad uprzedził Steve'a Kapuadiego i finezyjnym strzałem podwyższył prowadzenie.

Legioniści w ofensywie wyglądali fatalnie. "To już jest komedia pomyłek" - przyznawał komentator TVP Sport Jacek Laskowski, widząc jak piłkarze Legii wzajemnie sobie przeszkadzają. Wydawało się, że będą oni schodzić na przerwę bez celnego strzału, ale w pierwszej minucie doliczonego czasu gry Marc Gual otrzymał idealne podanie od Pawła Wszołka. Hiszpan uderzał instynktownie z pierwszej piłki, ale kapitalną interwencją popisał się Oliver Petersen. "Trzeba pokazać charakter, a dzisiaj Legia nie pokazuje niczego" - stwierdził w przerwie gość w studiu TVP Artur Wichniarek.

Moment zrywu po przerwie. Norwegowie wyczekali swojej szansy

Marc Gual miał swoją szansę już także po 45 sekundach po zmianie stron. Z prawej strony centrował Ryoya Morishita. Japończyk przeniósł się tam po wejściu w przerwie Patryka Kuna, ale hiszpański napastnik Legii trafił w słupek po uderzeniu głową. Morishita dobrze centrował także kilka minut później do Pekharta. Czech miał jeszcze lepszą okazję, ale spudłował. Nie było wytłumaczenia marnowania takich sytuacji. Gual w 60. minucie w końcu trafił do siatki, ale po ewidentnym spalonym.

Legioniści mieli swoje szanse w pierwszym kwadransie po przerwie, ale później z minuty na minutę ich wiara wydawała się coraz mniejsza. Spadła do zera w 67. minucie. Znów lewą stroną Legii napędziło się Molde. Kaasa wbiegł w pole karne. Oddał nieczysty strzał sprzed nosa Pankova, ale piłka i tak trafiła pod nogi Gulbrandsena. Norweski napastnik już po raz czwarty pokonał Kacpra Tobiasza w tym dwumeczu.

Ostatnie minuty były dość spokojne. Pojawiały się pojedyncze przepychanki, ale wszyscy na boisku czuli, że sprawy awansu zostały rozstrzygnięte. Sędzia zagwizdał po raz ostatni i to Molde FK mogło się cieszyć ze zwycięstwa 3:0, a 6:2 w całym dwumeczu. To Norwegowie zagrają w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.