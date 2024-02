Norweg powiedział, co zobaczył w Warszawie. Ostrzega przed rewanżem z Legią

Legia Warszawa szykuje się do rewanżowego meczu z Molde FK w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Norweskie media poświęcają sporo czasu nadchodzącemu starciu i wspominają poprzednią potyczkę w stolicy Polski. Znany komentator Calle Indbjoer przestrzega nie tylko piłkarzy, ale również kibiców wybierających się do Warszawy. - To zupełnie inna kultura piłkarska - mówił dziennikarz w podcaście RB-sporten.

