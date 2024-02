To się Bońkowi nie spodobało. Zabrał głos w sprawie zawodnika Legii

Kacper Tobiasz od wielu miesięcy uchodzi za spory talent. W finale Pucharu Polski i w eliminacjach do europejskich pucharów dał się poznać jako specjalista od bronienia rzutów karnych. W 2022 roku Czesław Michniewicz zabrał go na mistrzostwa świata do Kataru, gdzie był czwartym (treningowym) bramkarzem. Czwartkowego spotkania z Molde nie będzie jednak dobrze wspominać.

Boniek broni Tobiasza. "Każdy popełnia błędy"

Nie minęło pół godziny, a wynik na tablicy świetlnej wskazywał 3:0 dla Molde. Spora była w tym "zasługa" Kacpra Tobiasza i warszawskiej defensywy. Szkolne błędy, a także łatwość traconych bramek porażały. Zbigniew Boniek w rozmowie z Polsatem Sport przyznawał, że mogła mieć na to wpływ nawierzchnia, na której przyszło grać warszawianom.

- Molde nie powinno grać na sztucznej murawie, to jest jednak za duży handicap. To jest zupełnie inna piłka! Nie można robić interwencji wślizgiem, bo się od razu pali skórę, inaczej odbija się piłka, stosuje się inne obuwie. Zresztą uważam, że jedna czy nawet dwie bramki, jakie puścił Tobiasz, wynikały z innego odbicia piłki na sztucznej trawie - mówił były prezes PZPN.

Nie był to koniec komentarzy, które "Zibi" udzielił po czwartkowym meczu. Na swoim profilu na portalu X postanowił wziąć w obronę krytykowanego bramkarza Legii.

- Każdy popełnia błędy, nawet dobry, utalentowany bramkarz. C’est la vie - napisał Boniek. Golkiperowi warszawskiego zespołu dostało się nie tylko za występ w Norwegii. Statystyki jasno pokazują, że cały ten sezon nie jest w jego wykonaniu najlepszym. Liczby z platformy WyScout przytoczył dziennikarz Goal.pl Damian Smyk.

Pokazują one jasno, że 22-latek nie jest najpewniejszym punktem warszawskiego zespołu. Skuteczność jego interwencji wynosi zaledwie 54%. We wszystkich rozgrywkach Tobiasz wystąpił w tym sezonie 33 razy. W co trzecim meczu notował czyste konto. Przepuścił 45 bramek.

W całym ligowym sezonie tylko raz Kosta Runjaić nie postawił na niego. W meczu z Puszczą Niepołomice, który rozegrany został w sierpniu, szansę dostał Dominik Hładun. Co ciekawe zespół Tomasza Tułacza będzie kolejnym rywalem wicemistrzów Polski. Ten mecz już w niedzielę o 15:00. Po 20 kolejkach Ekstraklasy Legia zajmuje 4. miejsce. Do pierwszej Jagiellonii traci sześć punktów.