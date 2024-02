Runjaić podał skład Legii na mecz z Molde. Ale namieszał! Będzie wielki debiut

Aston Villa, AZ Alkmaar oraz Zrinjski Mostar - z takimi rywalami Legia Warszawa mierzyła się w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Jeszcze przed startem rozgrywek większość ekspertów skazywała polską drużynę na porażkę, jednak finalnie Legia poradziła sobie znakomicie. Po efektownym zwycięstwie z przedstawicielem Premier League (3:2) czy wygranej u siebie z Holendrami (2:0) ostatecznie zespół Kosty Runjaicia zajął w grupie E drugie miejsce, dzięki czemu obecnie może rywalizować w fazie pucharowej.

Tak wygląda skład Legii Warszawa na Molde FK. Runjaić zaskoczył wszystkich

Tam Legia Warszawa w 1/16 finału wylosowała Molde FK. Ze wszystkich potencjalnych rywali, na których mogła trafić drużyna Runjaicia, norweski klub był jednym z najsłabszych. Sprawia to, że szanse na awans do kolejnego etapu LKE są naprawdę spore. Mimo to nie należy zapominać, że Molde jesienią występowało w Lidze Europy. Tam Norwegowie mierzyli się chociażby z fenomenalnym obecnie Bayerem Leverkusen, zajmując na koniec trzecie miejsce.

Godzinę przed rozpoczęciem czwartkowego meczu z Molde w mediach społecznościowych Legii Warszawa pojawił się skład, w jakim polska drużyna pojawi się na murawie w Norwegii. Kosta Runjaić postawił na następujące nazwiska:

Tobiasz (BR) - Ribeiro - Kapuadi - Jędrzejczyk - Wszołek - Zyba - Elitim - Kun - Josue (C) - Pekhart - Rosołek. Kosta Runjaić dał szansę Qendrimowi Zybie na debiut. Oprócz tego zaskoczeniem może być obecność we wyjściowej jedenastce Macieja Rosołka. Takie decyzje niemieckiego trenera Legii są spowodowane przeziębieniem Marca Guala, który nie poleciał z zespołem do Norwegii. Niespodzianką jest także brak Radovana Pankova, który w ostatnich sześciu meczach rozgrywał w barwach Legii pełne spotkania.

- Nie wiem, jak mam patrzeć na Legię. Kompletnie nie wiem czego się spodziewać. Taki mecz jak z Aston Villą zdarzy się raz na pięć lat. Reszta to rzut monetą - mówił przed meczem Legia - Molde były bramkarz warszawskiego zespołu Jacek Kazimierski. Oba zespoły ostatni raz zagrały ze sobą ponad 10 lat temu. Jak będzie tym razem? Mecz Molde FK - Legia Warszawa w 1/16 Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 15 lutego o godzinie 18:45 na Aker Stadion w Norwegii. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.