O której dzisiaj mecz Legii? Transmisja na żywo Molde - Legia w LKE [TRANSMISJA, STREAM, WYNIK]

Legia Warszawa zajęła drugie miejsce w grupie E Ligi Konferencji Europy i bez większych problemów awansowała do fazy pucharowej, kończąc grupę za Aston Villą, a przed AZ Alkmaar i Zrinjskim Mostar. Zespół Kosty Runjaicia rywalizację rozpocznie w 1/16 finału, a ich rywalami będą piłkarze norweskiego Molde, którzy europejskie puchary na jesieni zaczęli od Ligi Europy. W grupie spisali się przyzwoicie, ale spadli do LKE i tam będą próbowali pokonać polską drużynę.

Legia Warszawa zmierzy się z FK Molde. Wraca Liga Konferencji Europy

Molde w Lidze Europy rywalizowało w grupie H, którą z kompletem punktów wygrał Bayer Leverkusen. Walka toczyła się więc o drugie miejsce, a Norwegowie stoczyli ją z Karabachem Agdam. Oba zespoły łatwo zbierały punkty na ostatnim Hacken ze Szwecji, a o wynikach w grupie zdecydowała ostatnia kolejka. Karabach wygrał ze Szwedami, a Molde uległo Bayerowi i to Azerowie zyskali awans do dalszej fazy. Norwegowie spadli więc do Ligi Konferencji Europy.

Teraz przyjdzie im się zmierzyć z Legią. Przed spotkaniem trudno wskazać faworytów, ale to polski zespół jest obecnie w lepszym rytmie meczowym. W pierwszej kolejce po wznowieniu ekstraklasy wicemistrzowie Polski ograli Ruch Chorzów 1:0, a wcześniej wygrali pięć z sześciu sparingów.

Z kolei Molde ma za sobą jedynie trzy mecze w tym roku, a w dodatku żaden z nich nie był oficjalny. Na razie Norwegowie wygrali z Kristiansun 3:1 w sparingu, a w towarzyskim turnieju Atlantic Cup ograli Midtjylland 2:1 i przegrali z FC Kopenhagą 1:3.

Historia rywalizacji na linii Legia - Molde również nie podpowiada, kto może mieć w meczu większe szanse. Oba zespoły rywalizowały ze sobą w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów w 2013 roku i dwumecz zakończył się remisami 1:1 w Molde i 0:0 w Warszawie. Dalej awansowała wtedy Legia, ponieważ miała lepszy bilans goli na wyjeździe. Oczywiście teraz ta zasada już nie funkcjonuje.

O której mecz Molde - Legia dzisiaj? Gdzie oglądać mecz Legii na żywo? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, WYNIK]

Starcie Molde FK - Legia Warszawa zaplanowano na czwartek 15 lutego o godzinie 18:45 na Aker Stadion mieszczącym nieco ponad 11 tysięcy widzów. Spotkanie w telewizji pokażą stacje TVP 2 oraz TVP Sport, a w internecie będzie dostępne na stronie sport.tvp.pl oraz na platformie Viaplay. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.