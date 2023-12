Legia poznała rywala w LKE. Co za losowanie!

W poprzedni czwartek zakończyły się zmagania grupowe w Lidze Konferencji Europy. Zespoły, które wygrały swoje grupy, awansowały od razu do 1/8 finału, a ekipy z drugich miejsc trafiły do losowania par 1/16 finału. Dołączyły do nich drużyny, które spadły z Ligi Europy, zajmując trzecie miejsca w swoich grupach. Najważniejsza dla polskich kibiców była odpowiedź na pytanie: Z kim zagra Legia Warszawa?.

W poniedziałek 18 grudnia w szwajcarskim Nyonie odbyło się losowanie par 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Przeciwników w europejskich pucharach na wiosnę poznała Legia Warszawa, która zmierzy się z FK Molde. Rywale wicemistrzów Polski zajęli piąte miejsce w lidze norweskiej i wygrali krajowy puchar. W grupie H ligi Europy uplasowali się za Bayerem Leverkusen i Karabachem Agdam z dorobkiem siedmiu punktów. Dwa razy wygrali ze szwedzkim Hacken i raz remisowali z rywalami z Azerbejdżanu.

Dla kibiców europejskiej piłki także nie zabraknie ciekawych zestawień. Wśród nich można wskazać m.in. dwumecz pomiędzy Realem Betis a Dinamem Zagrzeb. Wśród faworytów do wygrania trofeum wskazywane są m.in. Aston Villa i Fenerbahce, które czekają na rywali w 1/8 finału oraz Ajax Amsterdam, który spadł z Ligi Europy.

Pary 1/16 finału Ligi Konferencji Europy:

Sturm Graz - Slovan Bratysława

Servette - Łudogorec Razgrad

Royal Union Saint-Gillouse - Eintracht Frankfurt

Real Betis - Dinamo Zagrzeb

Olympiakos - Ferencvaros

Ajax Amsterdam - Bodo/Glimt

Molde FK - Legia Warszawa

Maccabi Haifa - KAA Gent

Poza Legią Warszawa polscy kibice będą mogli kibicować także reprezentantom kraju w zagranicznych klubach. Sebastian Szymański i jego Fenerbahce, Michał Skóraś z Club Brugge oraz Matty Cash i Aston Villa zagrają w 1/8 finału. W barwach PAOK-u Ateny gra Tomasz Kędziora, w Łudogorcu Razgrad Jakub Piotrowski, a w Sturmie Graz Szymon Włodarczyk.

Mecze 1/16 finału LKE zaplanowano na 15 lutego, a rewanże na 22 lutego. Finał tegorocznych zmagań odbędzie się 29 maja na stadionie OPAP Arena w Atenach, na którym swoje mecze rozgrywa miejscowy AEK.