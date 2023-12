Oto pary 1/16 finału Ligi Europy! Zalewski i Frankowski poznali rywali

Liga Europy wchodzi w decydującą fazę. W połowie lutego odbędą się pierwsze mecze play-offów. Kto z kim zagra? Odpowiedź na to pytanie już znamy. Właśnie rozlosowano pary 1/16 finału tych rozgrywek. Nie zabraknie interesujących starć. AS Roma Nicoli Zalewskiego zmierzy się z mistrzem Holandii - Feyenoordem Rotterdam. Za to pogromcy Rakowa Częstochowa udadzą się do Szwajcarii.

3 Fot. Petr David Josek / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl