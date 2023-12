Zmierzono doping na meczu Legii. Młot pneumatyczny się chowa. To niewiarygodne

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór wygrała z AZ Alkmaar 2:0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy, która będzie rozgrywana wiosną przyszłego roku. Na pewno piłkarzom Kosty Runjaicia w wygranej pomogli kibice, którzy wypełnili stadion przy Łazienkowskiej i dopingowali przez cały mecz. Jednocześnie przygotowali kolejną oprawę, która wywołała wiele emocji. "Psy szczekają, karawana jedzie dalej" i kolejny napis już w języku angielskim na tzw. sektorówce: "Nadszedł czas, by wykluczyć Legię". Taką oprawę zaprezentowali kibice Legii Warszawa na "Żylecie" przed meczem z AZ Alkmaar.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu kibice Legii Warszawa jednoznacznie przywitali zawodników AZ Alkmaar. Piłkarze z Holandii usłyszeli głośne gwizdy i buczenie, co było reakcją trybun na wydarzenia, które miały miejsce po pierwszym meczu między obiema drużynami w Alkmaar, gdy zaatakowany został prezes Legii Dariusz Mioduski, a Radovan Pankov i Josue trafili do aresztu.

Kibice Legii Warszawa byli głośniejsi od młota pneumatycznego

A jak głośni kibice dopingowali piłkarzy Legii Warszawa? To postanowił sprawdzić "Przegląd Sportowy" Onet, który wykorzystał do tego aplikację na smartfona. Średnia głośność dopingu w trakcie całego meczu wyniosła 85 decybeli. "Dla porównania, taki jest mniej więcej poziom hałasu na ruchliwej ulicy. Kosiarka wydaje dźwięki o sile 80 decybeli" - czytamy.

Najwyższy hałas był oczywiście przy bramkach. Przy golu na 1:0 autorstwa Yuriego Ribeiro wyniósł on 115 decybeli. "Dla porównania młot pneumatyczny wydaje dźwięk o sile 100 decybeli, a motocykl bez tłumika 110" - dodano. Do rekordzistów pod tym względem - Besiktasu Stambuł - zabrakło jednak 17 decybeli.

"Żyleta" odpowiedziała Sławomirowi Nitrasowi

Nowy minister sportu i turystyki w rządzie Donalda Tuska przed kilkunastoma dniami skrytykował kibiców Legii Warszawa za bójki z policją przed meczem z Aston Villa. - Patrzę na to z ogromnym smutkiem. To nie jest tak, że każdy wyjazd polskiego klubu zagranicę kończy się awanturami. Jest chyba jakiś problem z kibicami Legii, bo to jest kolejny raz, kiedy nie dostosowują się do standardów obowiązujących w innych krajach - powiedział Sławomir Nitras w TOK FM.

Na meczu z AZ Alkmaar "Żyleta" jasno zareagowała na słowa polityka Koalicji Obywatelskiej. "Nitras zmień dilera" - taki transparent pojawił się na trybunie najbardziej zagorzałych kibiców Legii Warszawa.