Kovacević nie gryzł się w język po blamażu Rakowa. "Wstyd"

- Miało być święto, a był dramat i kompromitacja. Raków Częstochowa dostał przedwczesny świąteczny prezent w postaci mocno rezerwowego składu Atalanty Bergamo, tymczasem to Władysław Koczerhin, Bogdan Racovitan i spółka wyglądali na murawie w Sosnowcu niczym piłkarze z rezerw. Wstydliwy wynik 0:4 oznacza, że nie będzie dwóch polskich drużyn wiosną w Lidze Konferencji Europy, choć Raków do awansu aż do doliczonego czasu gry potrzebował tylko gola - takimi słowami porażkę Rakowa z Atalantą Bergamo w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europy podsumował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

Vladan Kovacević skomentował porażkę Rakowa z Atalantą Bergamo w Lidze Europy

Po ostatnim gwizdku zarówno piłkarze, jak i zawodnicy mieli prawo odczuwać niedosyt. Bramkarz Rakowa, Vladan Kovacević, na antenie "TVP Sport" skomentował porażkę z Atalantą. 25-letni Bośniak nie ukrywał rozczarowania.

- Przegrać w taki sposób 0:4, kiedy wiesz, że wynik drugiego meczu jest dobry... Trochę mi wstyd. Nie wiem, co mogę powiedzieć. Brakuje nam skuteczności. Musimy być świadomi swoich możliwości. Każdy musi i może dać więcej temu klubowi. To boli, naprawdę, bo mieliśmy szanse na awans - powiedział.

- Mogliśmy powalczyć o awans. Mieliśmy jednak dużo kontuzjowanych zawodników. Kto dzisiaj zagrał, musiał dać sto procent, żeby awansować. Zagraliśmy dobry mecz z Atalantą, mieliśmy dużo okazji do strzelenia gola. Znowu czegoś zabrakło i niestety, nie idziemy dalej - dodał.

Na koniec Kovacević został zapytany o potencjalne odejście z Rakowa. Przez ostatnie miesiące łączono go m.in. z Montpellier, Interem Mediolan, SL Benfiką, Celtą Vigo czy Glasgow Rangers.

- Każdy by chciał iść do lepszej ligi, ale nie wszystko jest w moich rękach. Nie ode mnie to zależy, tylko od innych ludzi, agentów, klubów, które mnie chcą, i zobaczymy. Na razie jestem zawodnikiem Rakowa i tylko na tym się skupiam. Na boisku cały czas pracuję, żeby być lepszym bramkarzem - podsumował.

Bilans Rakowa w pierwszej w historii klubu kampanii w Lidze Europy to cztery porażki, remis i zwycięstwo. Korzystne wyniki ekipa spod Jasnej Góry uzyskiwała ze Sportingiem (1:1) oraz Sturmem Graz (wygrana 1:0).

Teraz Raków będzie musiał zadowolić się grą w polskich rozgrywkach. Kolejny mecz mistrzowie Polski zagrają przeciwko Koronie Kielce. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia o godz. 15.