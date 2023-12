Zbigniew Boniek zabrał głos po awansie Legii. Króciutko

Legia Warszawa do tej pory dobrze spisywała się w Lidze Konferencji i na kolejkę przed końcem zmagań grupowych była bardzo bliska awansu do fazy pucharowej. W czwartek w decydującym spotkaniu zmierzyła się u siebie z AZ Alkmaar. I ponownie nie zawiodła. Ostatecznie pokonała Holendrów 2:0 i na wiosnę zagra w 1/16 finału.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki talent opuścił Legię Warszawa. Były trener ujawnia kulisy

Zbigniew Boniek skomentował wygraną Legii. "To nie była łatwa grupa"

W zespole z Warszawy świetnie spisał się między innymi Josue. Portugalczyk zaliczył dwie asysty przy golach Yuriego Ribeiro i Blaza Kramera. Po meczu z AZ występ Legii skomentował Zbigniew Boniek. Były prezes PZPN docenił osiągnięcie drużyny i pochwalił Josue. "Brawo Legia. To nie była łatwa grupa. Wczorajsze asysty kapitana świetne" - napisał na Twitterze.

Josue jest piłkarzem Legii od lipca 2021 roku, kiedy to przeniósł się do Warszawy z Hapoelu Beer Szewa. W bieżącym sezonie jest w doskonałej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 31 meczów, w których strzelił siedem goli i zaliczył trzy asysty. Nie wszyscy jednak go doceniają. Były piłkarz Legii Tomasz Arceusz stwierdził, że jako kapitan wyrządza Legii więcej szkody niż pożytku. - Kapitan musi być przykładem dla reszty drużyny. A jego zachowanie często wpływa negatywnie na pozostałych zawodników. Krzyki, fochy, wykłócanie się z sędziami, okazywanie wyższości, żeby nie powiedzieć pogardy rywalom - powiedział w rozmowie z "Faktem".

Teraz Legia może skupić się na rozgrywkach ekstraklasy. Tam po 17 kolejkach ma na koncie 29 punktów i zajmuje piąte miejsce. Kolejny mecz rozegra w niedzielę o 17:30. Wówczas zmierzy się z Cracovią. Już niedługo stołeczny zespół pozna także rywala w 1/16 finału Ligi Konferencji. Losowanie par odbędzie się w poniedziałek o godzinie 14:00.